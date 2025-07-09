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Премьер-министр призвал к быстрой и ответственной реализации ключевых железнодорожных проектов
В качестве главы руководящего комитета премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил стратегическое направление, определенное всевьетнамским партийным съездом 13-го созыва, в котором подчеркивается необходимость продолжать три стратегических прорыва, уделяя приоритетное внимание развитию железных дорог и началу работ на нескольких участках высокоскоростной железной дороги Север-Юг, улучшению транспортного сообщения с экономическими зонами, промышленными парками, морскими портами и аэропортами, а также ускорению темпов реализации проектов городских железных дорог в Ханое и Хошимине.
Такой подход соответствует Заключению Политбюро № 49, в котором намечается развитие железнодорожного транспорта Вьетнама до 2030 года и предусматривается создание современной, синхронизированной сети к 2050 году для поддержки быстрого, устойчивого социально-экономического роста и достижения Вьетнамом статуса развитой страны с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Подчеркивая стратегическое значение железнодорожного транспорта в экономической оси Север-Юг, коридорах Восток-Запад и городских транзитных системах, премьер-министр приветствовал недавние резолюции, принятые Национальным собранием (НС), включая инвестиционную политику для высокоскоростной железной дороги Север-Юг и маршрута Лаокай-Ханой-Хайфонг, а также пилотные механизмы для расширения городских железнодорожных систем в Ханое и городе Хошимин. Он также отметил важность пересмотренного Закона о железных дорогах, недавно принятого на 9-й сессии НС 15-го созыва, который вводит прорывную политику для привлечения инвестиций и ресурсов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что реализация должна быть своевременной, скоординированной и руководствоваться интересами партии, государства и народа, обеспечивая при этом прозрачность и подотчетность для предотвращения коррупции, расточительства и корыстных интересов.
Со времени второго заседания руководящего комитета правительство поставило перед соответствующими министерствами, ведомствами и местными органами власти 48 задач, направленных на устранение препятствий и ускорение подготовки проекта. На сегодняшний день 23 задачи выполнены в срок, 17 из них находятся в процессе выполнения в обычном режим.