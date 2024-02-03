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Премьер-министр призвал к более активному внедрению специальных механизмов для города Хошимин
Резолюция 98/2023/QH15, выпущенная 24 июня 2023 года, предусматривает механизмы и политики, разработанные специально для города в области управления инвестициями, государственных финансов и бюджета, городского управления, природных ресурсов и окружающей среды, приоритетных областей, требующих привлечения стратегических инвесторов, научных технологий, инноваций, а также административного аппарата как Хошимина, так и города Тхудык.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил партийную организацию, власти и население города за неустанные усилия по выполнению политических задач 2023 года с важными результатами. Социально-экономическая ситуация в городе демонстрирует уверенный рост по месяцам и кварталам, превышающий темпы роста в 2022 году.
Он отметил, что город выполнил 10 из 22 поставленных задач, связанных с резолюцией, но подчеркнул, что существует заметный разрыв между нынешними темпами и ожиданиями правительства и города.
Министерства, ведомства и город Хошимин нуждаются в специализированных подразделениях и сотрудниках, обладающих ответственностью, квалификацией и энтузиазмом, чтобы уделять больше времени и усилий реализации резолюции, призвал он.
Премьер-министр поставил конкретные задачи перед своими заместителями и министерствами, чтобы ускорить выполнение резолюции, а заместителю премьер-министра Чан Лыу Куангу поручил руководить разработкой правительственного постановления о децентрализации государственного управления в некоторых отраслях в пользу города, и этот важный шаг должен быть завершен в этом месяце.
Заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха было поручено разработать указ о механизмах и политиках, способствующих установке солнечных батарей на крышах административных учреждений и государственных служб, причем срок выполнения поставленной задачи был установлен на второй квартал.
Конкретные задачи, связанные с проектами скоростных дорог, были также возложены на заместителей премьер-министра Чан Хонг Ха и Ле Минь Кхая.
Городскому народному комитету было поручено в срочном порядке изучить и предложить общую схему инвестиций в городскую железнодорожную инфраструктуру. Председатель комитета Фан Ван Май сообщил, что город представит схему в I квартале.
В связи с приближением Нового года по лунному календарю (Тэт) глава правительства напомнил муниципальным властям о необходимости обеспечить счастливый, безопасный и теплый Тэт для каждого гражданина.