Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр призвал к более активному внедрению специальных механизмов для города Хошимин

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел второе заседание руководящего комитета по реализации резолюции Национального собрания об экспериментальном применении специальных механизмов и политик для развития города Хошимина.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
Резолюция 98/2023/QH15, выпущенная 24 июня 2023 года, предусматривает механизмы и политики, разработанные специально для города в области управления инвестициями, государственных финансов и бюджета, городского управления, природных ресурсов и окружающей среды, приоритетных областей, требующих привлечения стратегических инвесторов, научных технологий, инноваций, а также административного аппарата как Хошимина, так и города Тхудык.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил партийную организацию, власти и население города за неустанные усилия по выполнению политических задач 2023 года с важными результатами. Социально-экономическая ситуация в городе демонстрирует уверенный рост по месяцам и кварталам, превышающий темпы роста в 2022 году.

Он отметил, что город выполнил 10 из 22 поставленных задач, связанных с резолюцией, но подчеркнул, что существует заметный разрыв между нынешними темпами и ожиданиями правительства и города.

Министерства, ведомства и город Хошимин нуждаются в специализированных подразделениях и сотрудниках, обладающих ответственностью, квалификацией и энтузиазмом, чтобы уделять больше времени и усилий реализации резолюции, призвал он.

Премьер-министр поставил конкретные задачи перед своими заместителями и министерствами, чтобы ускорить выполнение резолюции, а заместителю премьер-министра Чан Лыу Куангу поручил руководить разработкой правительственного постановления о децентрализации государственного управления в некоторых отраслях в пользу города, и этот важный шаг должен быть завершен в этом месяце.

Заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха было поручено разработать указ о механизмах и политиках, способствующих установке солнечных батарей на крышах административных учреждений и государственных служб, причем срок выполнения поставленной задачи был установлен на второй квартал.

Конкретные задачи, связанные с проектами скоростных дорог, были также возложены на заместителей премьер-министра Чан Хонг Ха и Ле Минь Кхая.

Городскому народному комитету было поручено в срочном порядке изучить и предложить общую схему инвестиций в городскую железнодорожную инфраструктуру. Председатель комитета Фан Ван Май сообщил, что город представит схему в I квартале.

В связи с приближением Нового года по лунному календарю (Тэт) глава правительства напомнил муниципальным властям о необходимости обеспечить счастливый, безопасный и теплый Тэт для каждого гражданина.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вышли в свет две новые книги генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

Вышли в свет две новые книги генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

2 февраля Национальное политическое издательство «Правда» объявило, что на днях опубликовало две книги Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуена Фу Чонга: «Превращение вызовов в возможности с решимостью создавать прорывы для быстрого и устойчивого развития» и «Построение чистой, сильной Партии и политической системы для содействия успешному выполнению Резолюции 13-го съезда КПВ».
ПОДРОБНЕЕ

Top