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Премьер-министр призвал Кантхо мобилизовать все ресурсы для реализации генерального плана
Он потребовал от города улучшить строительную и транспортную инфраструктуру, соединяющую регион и всю страну.
Инфраструктура создаст новое пространство и мотивацию для развития, снизит затраты на логистику и повысит конкурентоспособность продуктов, особенно свежей сельскохозяйственной продукции, которая нуждается в быстрой транспортировке, сказал он, добавив, что город должен привлекать различные ресурсы для развития, включая государственный капитал, частный капитал, центральный, местный и заемный капитал.
Еще одним важным направлением работы является развитие государственно-частного сотрудничества и привлечение прямых иностранных инвестиций путем реформирования административных процедур и улучшения условий для ведения бизнеса.
Город должен эффективно проводить конкретную политику, проводить исследования и предлагать соответствующие планы для создания ресурсов развития.
Городу необходимо проводить расчистку территории под проекты, обеспечивая, чтобы новые места проживания были лучше или равны старым.
Еще одним важным направлением работы является развитие сотрудничества между государственным и частным секторами, а также привлечение прямых иностранных инвестиций путем реформирования административных процедур и улучшения условий ведения бизнеса.
"Самая большая проблема в реализации схемы - это ресурсы, включая внутренние и внешние ресурсы, ресурсы от развития инфраструктуры, от государственно-частного партнерства, от процедурной реформы и от солидарности”, - сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Деловому сообществу и инвесторам он рекомендовал иметь долгосрочную, устойчивую бизнес-стратегию, надлежащим образом выполнять инвестиционные обязательства и соглашения о сотрудничестве, а также соблюдать закон.
Глава правительства потребовал от соответствующих министерств эффективно выполнять политику и руководящие принципы партии, законы государства и указания правительства и премьер-министра.
Все соответствующие организации должны всегда выполнять рекомендации и предложения города Кантхо, отметил он.
Генеральный план города Кантхо был утвержден премьер-министром в решении 1519/QĐ-TTg 2 декабря этого года.
На сегодняшний день премьер-министр утвердил генеральные планы 32 провинций и городов. Кантхо стал 27-м населенным пунктом в стране и восьмым в дельте Меконга, где был утвержден генеральный план.
По словам председателя городского Народного комитета Чан Вьет Чыонга, генеральный план является основой и прочной предпосылкой для Кантхо, чтобы расширить свое видение, ускорить прорыв и выразить желание поднять город на новую высоту. Он также подтверждает роль города в качестве основного городского района дельты Меконга наравне с его потенциальным положением.
Схема направлена на превращение Кантхо в экологичный и современный город, пропитанный самобытностью дельты Меконга. Он войдет в группу хорошо развитых городов Азии, станет удобным для жизни "умным" городом Вьетнама, а также центром и полюсом роста региона дельты Меконга.
Важной задачей является превращение Кантхо в городской и коммерческий центр обслуживания с высокотехнологичным сельским хозяйством, образованием и обучением, сказал он, добавив, что город должен иметь инфраструктурную систему, которая адаптируется к изменению климата и отвечает требованиям межрегионального и международного транспортного сообщения.
Чан Вьет Чыонг сказал, что руководители города приложат усилия, чтобы направить и всегда стоять рядом друг с другом, чтобы создать дружественную, здоровую и равную инвестиционную среду для бизнеса и инвесторов, чтобы внести свои идеи и реализовать подходящие проекты в городе.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь и городская делегация депутатов Национального собрания встретились с избирателями в районе Виньтхань, чтобы проинформировать их об итогах шестого пленарного заседания законодательного органа, которое завершилось 29 ноября.