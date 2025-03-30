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Премьер-министр призвал завершить строительство скоростной автомагистрали Север-Юг к концу года

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал завершить строительство скоростной автомагистрали Север - Юг из северной горной провинции Каобанг в самую южную провинцию Камау к концу этого года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече. Фото: ВИA  
Председательствуя на встрече постоянных членов правительства и инспекционных групп по скоростным автомагистралям по всей стране в Ханое 29 марта, премьер-министр Фам Минь Тьин, который также является главой Государственного руководящего комитета по ключевым транспортным проектам, подчеркнул, что достижение темпов роста не менее 8% в 2025 году и двузначного роста в дальнейшем зависит от государственных инвестиций.

По его словам, транспортная инфраструктура играет ключевую роль в создании новых пространств для развития населенных пунктов, облегчении поездок, снижении производственных и логистических затрат, повышении конкурентоспособности продукции и привлечении инвестиций.

Чтобы в этом году построить более 3000 км скоростных дорог, он отметил свое решение сформировать семь инспекционных групп под руководством заместителей премьер-министра. Их усилия оказались эффективными и позволили решить многие вопросы на месте.

Он дал указание местным властям объединить усилия всей политической системы, чтобы завершить расчистку территории, обеспечить достаточное материальное обеспечение и предотвратить его нехватку. Он подчеркнул необходимость гибкого внедрения механизмов и политики, обеспечивая при этом улучшение условий жизни жителей в районах реализации проектов или, по крайней мере, их сохранение после переселения, гарантируя их благополучие.

Другие конкретные задачи также были поставлены перед соответствующими министерствами, местными органами власти и компанией Вьетнамской электроэнергетической компании.

Правительство будет уделять первоочередное внимание выделению капитала на проекты, которые должны быть завершены в этом году, сказал он, добавив, что наряду с административной реформой необходимо активно изучать и инвестировать в строительство дополнительных мостов и дорог для улучшения связи.

ИЖВ/ВИА

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