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Премьер-министр призвал завершить строительство скоростной автомагистрали Север-Юг к концу года
По его словам, транспортная инфраструктура играет ключевую роль в создании новых пространств для развития населенных пунктов, облегчении поездок, снижении производственных и логистических затрат, повышении конкурентоспособности продукции и привлечении инвестиций.
Чтобы в этом году построить более 3000 км скоростных дорог, он отметил свое решение сформировать семь инспекционных групп под руководством заместителей премьер-министра. Их усилия оказались эффективными и позволили решить многие вопросы на месте.
Он дал указание местным властям объединить усилия всей политической системы, чтобы завершить расчистку территории, обеспечить достаточное материальное обеспечение и предотвратить его нехватку. Он подчеркнул необходимость гибкого внедрения механизмов и политики, обеспечивая при этом улучшение условий жизни жителей в районах реализации проектов или, по крайней мере, их сохранение после переселения, гарантируя их благополучие.
Другие конкретные задачи также были поставлены перед соответствующими министерствами, местными органами власти и компанией Вьетнамской электроэнергетической компании.
Правительство будет уделять первоочередное внимание выделению капитала на проекты, которые должны быть завершены в этом году, сказал он, добавив, что наряду с административной реформой необходимо активно изучать и инвестировать в строительство дополнительных мостов и дорог для улучшения связи.