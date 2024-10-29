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Премьер-министр призвал Дубайский международный финансовый центр помочь Вьетнаму в развитии финансовых услуг
Он также выразил свое впечатление от активного развития ОАЭ, в том числе Дубая.
В свою очередь, Ариф Амири сказал, что впечатлен достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии за последнее время. Он предложил стране Юго-Восточной Азии содействовать развитию финансовых услуг, чтобы создать основу для развития торговли и привлечения инвестиций.
Он также выразил готовность поделиться опытом в создании финансового центра и сотрудничать с Вьетнамом в сфере финансовых услуг. Он сказал, что хотел бы в скором времени посетить Вьетнам, особенно город Хошимин, чтобы конкретизировать содержание сотрудничества в соответствии с предложением главы вьетнамского правительства.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Музей будущего - новый символ города Дубай, с множеством помещений, помогающих посетителям представить себе мир в ближайшие 50 лет