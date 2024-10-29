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НОВОСТИ

Премьер-министр призвал Дубайский международный финансовый центр помочь Вьетнаму в развитии финансовых услуг

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Дубайскому международному финансовому центру (DIFC) сотрудничать с Вьетнамом в области развития финансовых услуг и поддержки развития финансового центра Хошимина.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй слева) посещает Музей будущего. Фото: ВИA  
Принимая Арифа Амири, главного исполнительного директора DIFC Authority, в Дубае 28 октября днем (по местному времени) в рамках своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Фам Минь Тьинь высоко оценил DIFC - один из ведущих мировых финансовых центров.

Он также выразил свое впечатление от активного развития ОАЭ, в том числе Дубая.

В свою очередь, Ариф Амири сказал, что впечатлен достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии за последнее время. Он предложил стране Юго-Восточной Азии содействовать развитию финансовых услуг, чтобы создать основу для развития торговли и привлечения инвестиций.

Он также выразил готовность поделиться опытом в создании финансового центра и сотрудничать с Вьетнамом в сфере финансовых услуг. Он сказал, что хотел бы в скором времени посетить Вьетнам, особенно город Хошимин, чтобы конкретизировать содержание сотрудничества в соответствии с предложением главы вьетнамского правительства.

В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Музей будущего - новый символ города Дубай, с множеством помещений, помогающих посетителям представить себе мир в ближайшие 50 лет

ВИА/ИЖВ

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