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НОВОСТИ

Премьер-министр призвал Дананг возглавить экономическую трансформацию Вьетнама

Центральный город Дананг должен в полной мере использовать свой особый потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества для достижения двузначного экономического роста, укрепляя свою роль в качестве центра роста в регионе Центрального нагорья и в стране, заявил 21 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Глава кабинета министров обратился с этой просьбой, председательствуя на первом заседании Руководящего комитета по реализации резолюции о городском управлении и пилотных специальных механизмах и политике развития Дананга.

По его словам, опираясь на свой дух инноваций и творчества, Дананг должен принять решительные меры и усилить децентрализацию и делегирование полномочий. Это должно сопровождаться выделением достаточных ресурсов, повышением ответственности отдельных лиц и потенциала учреждений на всех уровнях.

По его словам, Дананг должен улучшать свой бизнес-климат одновременно с развитием стратегической инфраструктуры, которая должна быть синхронной, бесшовной, удобной, современной и умной, с особым акцентом на использование внешних, морских и подземных пространств.

Городу было предложено изучить по-настоящему открытые механизмы и политику с учетом условий Вьетнама и мировых тенденций. Ускорение цифровой трансформации в сфере управления и инвестиций, основанных на искусственном интеллекте (ИИ) и комплексных информационных ресурсах, имеет важное значение. По его словам, используя облачные вычисления и Интернет вещей, Дананг мог бы создать оптимальные условия для процветания своих граждан и бизнеса.

По его словам, в сотрудничестве с соответствующими министерствами и отраслями Дананг должен ускорить создание инновационных центров, зон свободной торговли и Международного финансового центра, добавив, что также крайне важны быстрая разработка проектов по освоению земель и повышение осведомленности общественности о этой резолюции.

Члены Координационного комитета должны эффективно выполнять возложенные на них задачи и предлагать на рассмотрение компетентных органов решения важнейших межсекторальных проблем.

Резолюция, изданная 26 июня 2024 года и вступающая в силу с 1 января 2025 года, определяет приоритетные механизмы и политику поддержки развития Дананга, в том числе в области финансового управления и государственного бюджета, инфраструктуры, привлечения стратегических инвесторов в инновации, исследования и разработки, данные, полупроводники, искусственный интеллект, управление и функционирование зон свободной торговли.

 

ИЖВ/ВИА

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