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Премьер-министр призвал вьетнамские и китайские предприятия реализовывать соглашения высокого уровня посредством конкретных действий
Он призвал увеличить инвестиции в традиционные драйверы роста, такие как инвестиции, экспорт и потребление, а также стимулировать новые двигатели роста, особенно в области полупроводников, искусственного интеллекта, облачных вычислений, интернета вещей, оптоэлектроники, квантовых технологий, биотехнологий, технологий новых материалов и высокодоходных услуг, таких как цифровые платежные решения.
Китайским предприятиям было предложено продолжать предоставлять Вьетнаму ценную информацию для совершенствования институциональной базы и делиться опытом в области интеллектуального управления.
Премьер-министр также выделил важные области для инвестиций, включая чистую и возобновляемую энергетику, транспортную инфраструктуру, такую как железные дороги, аэропорты, морские порты и автомагистрали, а также индустриальные парки и экономические зоны. Он предложил продвигать цифровые платежи, расширять сферу платежей в местной валюте, инвестировать в финансовые центры, развивать зеленое финансирование и стимулировать двустороннюю торговлю путем создания приграничных экономических зон и умных пограничных пунктов пропуска.
Он заверил, что Вьетнам привержен защите законных прав и интересов предприятий, обеспечению их равного доступа к политике и созданию благоприятного делового климата, основанного на принципах «гармонизации интересов и разделения рисков». Такой подход направлен на обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и граждан.
Отметив макроэкономическую стабильность Вьетнама, характеризующуюся контролируемой инфляцией, управляемым государственным, внешним и суверенным долгом, стабильным обменным курсом и благоприятными процентными ставками, он объявил, что в этом году страна намерена достичь роста в 8%, что открывает путь к двузначному росту в ближайшие годы.
Для достижения этой цели все сектора, населенные пункты, подразделения, предприятия и граждане должны продемонстрировать твердую решимость и предпринять решительные действия. Это требует коллективных усилий делового сообщества, включая китайские предприятия, сказал он.
Для дальнейшего развития вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства он предложил объединить экономики и деловые круги двух стран посредством обменов между людьми.
По его словам, вьетнамские и китайские предприятия должны взять на себя ведущую роль в реализации соглашений, достигнутых лидерами двух стран, посредством конкретных программ и проектов в рамках празднования 75-й годовщины установления дипломатических отношений в этом году.
Канцелярии правительства и Министерству планирования и инвестиций было поручено собрать отзывы китайских фирм и опубликовать официальное заключение премьер-министра по итогам диалога. Кроме того, перед вьетнамскими министерствами и ведомствами были поставлены конкретные задачи по рассмотрению предложений китайской стороны с целью ускорения реализации ключевых проектов, в том числе железнодорожных, связывающих две страны.
Посол Китая во Вьетнаме Хэ Вэй и представители китайских компаний высоко оценили благоприятный инвестиционный климат и огромный потенциал роста Вьетнама, а также последовательную поддержку со стороны вьетнамского правительства и частые диалоги с инвесторами для решения их проблем.
Китайские компании выразили заинтересованность в расширении инвестиций и выдвинули предложения по проектам в области городского развития, железнодорожного сообщения между Вьетнамом и Китаем, систем городских железных дорог в Ханое и Хошимине, скоростных автомагистралей, морских портов, возобновляемых источников энергии, финансовых и банковских центров, производства электромобилей, цифровой инфраструктуры, науки и технологий, а также авиации. Они также потребовали дальнейшей оптимизации административных процедур, разрешений на трудовую деятельность и визовой политики для повышения эффективности работы.
Вьетнам остается крупнейшим торговым партнером Китая в рамках АСЕАН и пятым по величине в мире. Китай, в свою очередь, является крупнейшим импортным рынком Вьетнама и вторым по величине экспортным направлением.
Китай также лидирует по количеству новых лицензированных проектов во Вьетнаме. По состоянию на август 2024 года совокупный объем зарегистрированных ПИИ Китая во Вьетнаме достиг 29,1 миллиарда долларов США по 4865 действующим проектам, что позволяет ему занимать шестое место среди 149 стран и территорий, инвестирующих в эту страну.
Если первоначально китайские компании сосредоточились на перерабатывающей и обрабатывающей промышленности Вьетнама, включая бытовую технику, кожу, обувь и одежду, то теперь они активно изучают возможности в энергетике, строительстве, инфраструктуре, электронике, автомобилестроении и финансово-банковской сфере.