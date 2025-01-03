Премьер-министр призвал выбирать оптимальные решения для реорганизации аппарата политической системы

2 января премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на 7-м заседании Руководящего комитета правительства “по подведению итогов выполнения Резолюции №18- NQ/TW о продолжении обновления и реорганизации аппарата политической системы в компактном, эффективном и действенном направлении”.

Руководящий комитет сообщил, что все 30 министерств, ведомств министерского уровня и ведомств при правительстве представили свои планы организационной реорганизации и итоговые отчеты по выполнению Резолюции №18- NQ/TW, как было запрошено.

Кроме того, комитет руководил Народными комитетами провинций и городов центрального подчинения, чтобы обеспечить реорганизацию аппарата политической системы на местном уровне, соответствуя основным требованиям и достижениям.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Руководящего комитета Правительства по подведению итогов выполнения Резолюции №18- NQ/TW, поручил Министерству внутренних дел собрать конструктивные отзывы от членов комитета и доработать отчет перед его представлением Центральному руководящему комитету и Политбюро.

Премьер-министр высоко оценил министерства, ведомства и органы за быстрые усилия по консультированию правительства о опубликовании трех ключевых резолюций, касающихся политики и институтов для должностных лиц, государственных служащих, сотрудников и военнослужащих, участвующих в реорганизации аппарата политической системы, а также методов для привлечения и удержания талантов в различных органах и подразделениях партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама и социально-политических организаций.

Министерствам, ведомствам министерского уровня и ведомствам при правительстве было поручено провести пересмотр юридических документов для необходимых изменений и дополнений в соответствии с деятельностью реорганизованных и реструктурированных министерств и органов. Проекты резолюций, определяющих их функции, задачи и полномочия, должны быть подготовлены для представления.