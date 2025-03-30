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Премьер-министр призвал всю страну выйти за рамки своих возможностей для развития надежной железнодорожной отрасли

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председательствуя на первом заседании руководящего комитета по ключевым национальным железнодорожным проектам 29 марта, призвал всю страну выйти за рамки своих возможностей для развития надежной железнодорожной отрасли.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
Комитет, возглавляемый премьер-министром, был создан в соответствии с решением № 609/QD-TTg, изданным премьер-министром в начале этого месяца, и призван контролировать ключевые железнодорожные проекты, включая высокоскоростную железную дорогу Север-Юг и железнодорожные линии, соединяющие Лаокай - Ханой - Хайфон, Ханой - Лангшон и Монгкай - Халонг (Куангнинь), а также проекты городских железных дорог в Ханое и Хошимине.

Высокоскоростная железная дорога Север-Юг была одобрена резолюцией Национального собрания № 172/2024/QH15 и будет проложена на расстоянии 1 541 км от Ханоя до Хошимина.

Она рассчитана на скорость до 350 км/ч, а ее сметная стоимость составляет 1,71 квадриллиона донгов (около 67,34 миллиарда долларов США). Срок реализации запланирован на период с 2025 по 2035 год.

Между тем, железнодорожный проект Лаокай - Ханой - Хайфон будет иметь стандартную ширину колеи 1 435 мм и будет обслуживать как пассажирские, так и грузовые перевозки. Протяженность основной линии составит 390,9 км, а ответвления - еще 27,9 км.

Сметная стоимость проекта составляет 8,36 миллиарда долларов США. На первом этапе будет построена однопутная железная дорога и расчищена площадка для будущей двухпутной модернизации. Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2030 год.

В то же время железная дорога Ханой - Лангшон, соединяющая Ханой с провинциями Бакнинь, Бакжанг и Лангшон и обеспечивающая международное железнодорожное сообщение с Китаем, будет иметь расчетную длину 156 км.
Железная дорога Хайфон - Халонг - Монгкай соединит город Хайфон с провинцией Куангнинь и свяжет его с железнодорожной сетью Китая. Предполагаемая длина железной дороги - 187 км.

Согласно резолюции Национального собрания № 188/2025/QH15, Ханой планирует построить 15 линий метро, а Хошимин - 10.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность проектов и развития железнодорожной отрасли, подчеркнув, что достижение этих амбициозных целей требует изменения менталитета - отказа от устаревшего мышления и принятия самодостаточности, национальной гордости и стойкости.

Он подчеркнул необходимость создания полноценной железнодорожной отрасли, освоения технологий, производства подвижного состава и развития интегрированной железнодорожной экосистемы. Он также отметил возможность для Вьетнама использовать этот вызов в качестве катализатора национального роста и инноваций.

Для формирования квалифицированной рабочей силы он поручил Министерству строительства и Министерству образования и профессиональной подготовки разработать комплексный план развития кадрового потенциала отрасли. Этот план включает в себя подготовку кадров на внутреннем и международном уровнях, установление конкретных целей для каждого уровня и специальности, а также создание факультетов железнодорожного машиностроения в университетах, в частности, для подготовки главных инженеров.

Кроме того, он призвал к созданию крупных корпораций, в том числе частных, для стимулирования развития железнодорожной отрасли.

Глава правительства также подчеркнул важность диверсификации ресурсов, включая государственные средства, кредиты, инфраструктурные облигации, государственно-частное партнерство (ГЧП) и модели транзитно-ориентированного развития (ТОД), при обеспечении строгого финансового надзора для предотвращения расточительства и потерь.

Он поручил Министерству науки и технологий и Министерству строительства установить технические стандарты, внедрить современные технологии и способствовать передаче передового опыта. Он также поручил Министерству строительства провести анализ и предложить необходимые корректировки политики для представления в Национальное собрание.

По его словам, необходимо четко понимать важность железнодорожных проектов, подчеркивая, что следует приложить усилия для устранения препятствий и ускорения реализации проектов, в частности, для расс расчистки территории которое должно осуществляться как отдельный проект, позволяющий местным властям закрепить за собой землю, пока инвесторы обустраивают станции.

Необходимо усилить межсекторальное сотрудничество и подотчетность, чтобы обеспечить четкое определение обязанностей, сроков и результатов и строгий контроль за их выполнением. За задержки и неэффективность должны применяться строгие санкции, а те, кто хорошо справляется со своими обязанностями, должны получать признание, заявил он.

Подчеркнув, что приоритетом железнодорожных проектов должны быть общественные интересы, улучшение транспортных услуг, снижение загруженности дорог, защита окружающей среды и содействие устойчивому развитию, премьер-министр поставил конкретные задачи перед министерствами и ведомствами.

В частности, он поручил Министерству сельского хозяйства и окружающей среды в течение сентября разработать правила временного использования лесов для строительства железных дорог.

Министерству строительства поручено разработать директиву, определяющую критерии отбора государственных организаций и предприятий, на которые возложены задачи, или вьетнамских организаций и предприятий, с которыми заключены контракты на предоставление услуг и товаров для железнодорожной промышленности.

Лидер одобрил начало строительства станции Лаокай и переселенческих районов железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон в 2025 году. Министерству иностранных дел и Министерству финансов было поручено привлечь Китай к переговорам по заключению проектных соглашений.

Что касается высокоскоростной железной дороги Север-Юг, то премьер-министр распорядился заложить ее в декабре 2026 года. Министерство юстиции упростит процедуру утверждения указа о проектировании железной дороги в начале апреля 2025 года, а соответствующие министерства оперативно предоставят свои отзывы, попросил он.

Для проектов городских железных дорог в Ханое и Хошимине местные власти должны заново оценить ход работ. Министерство финансов должно рассмотреть и утвердить корректировки в финансировании, включая прекращение использования официальной помощи в целях развития (ОПР) и иностранных льготных кредитов для линии 2 метро Хошимина (Бентхань - Тхамлыонг), сказал премьер-министр.

ИЖВ/ВИА

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