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Премьер-министр призвал всю страну выйти за рамки своих возможностей для развития надежной железнодорожной отрасли
Высокоскоростная железная дорога Север-Юг была одобрена резолюцией Национального собрания № 172/2024/QH15 и будет проложена на расстоянии 1 541 км от Ханоя до Хошимина.
Она рассчитана на скорость до 350 км/ч, а ее сметная стоимость составляет 1,71 квадриллиона донгов (около 67,34 миллиарда долларов США). Срок реализации запланирован на период с 2025 по 2035 год.
Между тем, железнодорожный проект Лаокай - Ханой - Хайфон будет иметь стандартную ширину колеи 1 435 мм и будет обслуживать как пассажирские, так и грузовые перевозки. Протяженность основной линии составит 390,9 км, а ответвления - еще 27,9 км.
Сметная стоимость проекта составляет 8,36 миллиарда долларов США. На первом этапе будет построена однопутная железная дорога и расчищена площадка для будущей двухпутной модернизации. Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2030 год.
В то же время железная дорога Ханой - Лангшон, соединяющая Ханой с провинциями Бакнинь, Бакжанг и Лангшон и обеспечивающая международное железнодорожное сообщение с Китаем, будет иметь расчетную длину 156 км.
Железная дорога Хайфон - Халонг - Монгкай соединит город Хайфон с провинцией Куангнинь и свяжет его с железнодорожной сетью Китая. Предполагаемая длина железной дороги - 187 км.
Согласно резолюции Национального собрания № 188/2025/QH15, Ханой планирует построить 15 линий метро, а Хошимин - 10.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность проектов и развития железнодорожной отрасли, подчеркнув, что достижение этих амбициозных целей требует изменения менталитета - отказа от устаревшего мышления и принятия самодостаточности, национальной гордости и стойкости.
Он подчеркнул необходимость создания полноценной железнодорожной отрасли, освоения технологий, производства подвижного состава и развития интегрированной железнодорожной экосистемы. Он также отметил возможность для Вьетнама использовать этот вызов в качестве катализатора национального роста и инноваций.
Для формирования квалифицированной рабочей силы он поручил Министерству строительства и Министерству образования и профессиональной подготовки разработать комплексный план развития кадрового потенциала отрасли. Этот план включает в себя подготовку кадров на внутреннем и международном уровнях, установление конкретных целей для каждого уровня и специальности, а также создание факультетов железнодорожного машиностроения в университетах, в частности, для подготовки главных инженеров.
Кроме того, он призвал к созданию крупных корпораций, в том числе частных, для стимулирования развития железнодорожной отрасли.
Глава правительства также подчеркнул важность диверсификации ресурсов, включая государственные средства, кредиты, инфраструктурные облигации, государственно-частное партнерство (ГЧП) и модели транзитно-ориентированного развития (ТОД), при обеспечении строгого финансового надзора для предотвращения расточительства и потерь.
Он поручил Министерству науки и технологий и Министерству строительства установить технические стандарты, внедрить современные технологии и способствовать передаче передового опыта. Он также поручил Министерству строительства провести анализ и предложить необходимые корректировки политики для представления в Национальное собрание.
По его словам, необходимо четко понимать важность железнодорожных проектов, подчеркивая, что следует приложить усилия для устранения препятствий и ускорения реализации проектов, в частности, для расс расчистки территории которое должно осуществляться как отдельный проект, позволяющий местным властям закрепить за собой землю, пока инвесторы обустраивают станции.
Необходимо усилить межсекторальное сотрудничество и подотчетность, чтобы обеспечить четкое определение обязанностей, сроков и результатов и строгий контроль за их выполнением. За задержки и неэффективность должны применяться строгие санкции, а те, кто хорошо справляется со своими обязанностями, должны получать признание, заявил он.
Подчеркнув, что приоритетом железнодорожных проектов должны быть общественные интересы, улучшение транспортных услуг, снижение загруженности дорог, защита окружающей среды и содействие устойчивому развитию, премьер-министр поставил конкретные задачи перед министерствами и ведомствами.
В частности, он поручил Министерству сельского хозяйства и окружающей среды в течение сентября разработать правила временного использования лесов для строительства железных дорог.
Министерству строительства поручено разработать директиву, определяющую критерии отбора государственных организаций и предприятий, на которые возложены задачи, или вьетнамских организаций и предприятий, с которыми заключены контракты на предоставление услуг и товаров для железнодорожной промышленности.
Лидер одобрил начало строительства станции Лаокай и переселенческих районов железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон в 2025 году. Министерству иностранных дел и Министерству финансов было поручено привлечь Китай к переговорам по заключению проектных соглашений.
Что касается высокоскоростной железной дороги Север-Юг, то премьер-министр распорядился заложить ее в декабре 2026 года. Министерство юстиции упростит процедуру утверждения указа о проектировании железной дороги в начале апреля 2025 года, а соответствующие министерства оперативно предоставят свои отзывы, попросил он.
Для проектов городских железных дорог в Ханое и Хошимине местные власти должны заново оценить ход работ. Министерство финансов должно рассмотреть и утвердить корректировки в финансировании, включая прекращение использования официальной помощи в целях развития (ОПР) и иностранных льготных кредитов для линии 2 метро Хошимина (Бентхань - Тхамлыонг), сказал премьер-министр.