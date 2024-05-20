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Премьер-министр призвал всех взрослых вьетнамцев зарегистрироваться в качестве доноров органов
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что донорство тканей и органов является одним из самых ценных подарков, который один человек может подарить другому. Премьер-министр подтвердил, что за последние 30 лет область трансплантации органов достигла выдающегося прогресса благодаря курсу, руководящим принципам, политике партии и государства, усилиям отряда врачей и медицинского персонала и, в частности, благородному поступку доноров органов, их семей и поддержке населения.
Премьер-министр отметил, что партия и государство всегда уделяют особое внимание здравоохранению, особенно новым областям, использующим современные технологии, таким как донорство и трансплантация органов, и создали множество механизмов, политик и законов для поддержки этой работы.
Премьер-министр предложил объявить 19 мая – День рождения президента Хо Ши Мина – Днем выражения благодарности донорам органов и тканей. Он призвал всех взрослых граждан, независимо от пола, этнической принадлежности, религии, места жительства, зарегистрироваться в реестре доноров органов.
Премьер-министр выразил признательность руководителям Министерства здравоохранения, а также вьетнамским работникам здравоохранения, особенно профессорам, врачам, чиновникам и медицинскому персоналу, работающему в области трансплантации органов, которые проявляют сильное чувство ответственности и постоянно проводят новые исследования для достижения цели "лечить болезни и спасать людей".
Премьер-министр потребовал, чтобы министерства, ведомства и местности более тесно, синхронно и эффективно координировали действия в пропагандистской работе и поощрении людей на регистрацию согласия на посмертное донорство органов и тканей, активизировать применение информационных технологий, пересматривать и совершенствовать механизмы, политику и принимать соответствующие, своевременные и эффективные меры для продвижения деятельности в области трансплантации и донорства органов.
На церемонии запуска премьер-министр Фам Минь Тьинь и руководители правительственных учреждений были среди тех, кто зарегистрировался в качестве доноров, в результате чего общее число доноров достигло 3812.
В 2022 и 2023 годах во Вьетнаме было проведено более 1000 операций по пересадке почек, печени, сердца и легких, и сегодня это страна с самым большим количеством трансплантаций органов в год в регионе.
Живые доноры обеспечивают более 94% органов, используемых для трансплантации.
В настоящее время около 86 000 человек - 0,086 % населения - зарегистрировались для сдачи органов после смерти.
До 2023 года в стране было всего пять больниц, в которых проводилась диагностика реанимации смерти мозга для донорства тканей органов, но теперь она внедрена в девяти больницах. Министерство здравоохранения создало общенациональную сеть донорских больниц, в которую входят 68 больниц.