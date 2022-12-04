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Премьер-министр призвал Биньзыонга ускорить ключевые инфраструктурные проекты
Скоростная автомагистраль Хошимин-Тхузаумот-Чонтхань имеет протяженность 69 километров. Первый этап проекта будет осуществлен в 2023-2025 годах и будет стоить более 12 трлн донгов (492 млн долларов США). Капитал для второй фазы проекта составит около 13,5 миллиардов донгов. Он реализуется по модели государственно-частного партнерства и, как ожидается, будет завершен в 2026 году.
После завершения скоростная автомагистраль улучшит сообщение между провинциями и городами, которые являются частью ключевой южной экономической зоны.
Глава правительства поручил провинции Биньзыонг координировать свои действия с Министерством транспорта, соответствующими министерствами, агентствами и местными органами для ускорения реализации проектов, поскольку все они являются важными инфраструктурными проектами, соединяющими Биньзыонг с юго-восточным регионом, соседними районами и являются воротами в мир.
Премьер-министр предложил создать механизм привлечения ресурсов, особенно инвестиций в форме государственно-частного партнерства, чтобы обеспечить гармонию интересов государства, людей и бизнеса.
Чтобы ускорить реализацию проектов, провинции необходимо ускорить расчистку территории, подготовить инфраструктуру для переселения и обеспечить достаточные средства к существованию для переселенцев.
Затем премьер-министр посетил строительные площадки второго завода Paihong Vietnam Co. ООО в промышленной зоне Баубанг и больнице общего профиля Биньзыонг.