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Премьер-министр призвал бизнесменов максимально использовать возможности промышленной революции
Партия, государство и правительство всегда приветствуют и поддерживают вьетнамских бизнесменов, которые играют ключевую и новаторскую роль в стимулировании социально-экономического развития, а также в укреплении репутации и позиций страны на международной арене, подтвердил он.
Отметив количественный и качественный рост контингента вьетнамских бизнесменов, премьер-министр сказал, что многие из них закрепили свои позиции в регионе и в мире в целом.
Фам Минь Тьинь попросил их обновить традиционные двигатели роста, использовать новые стимулы и участвовать в новых тенденциях и областях мира.
Бизнесменам и предприятиям также было предложено обратиться к правительству и премьер-министру с предложениями по совершенствованию институтов, механизмов и политики, что облегчит их деятельность.
Они должны лучше выполнять свою социальную ответственность, играть более активную роль в обеспечении социального благополучия и продолжать оказывать поддержку уязвимым группам населения, а также жителям отдаленных, приграничных и островных районов, сказал премьер-министр.