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НОВОСТИ

Премьер-министр призвал бизнесменов максимально использовать возможности промышленной революции

4 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал бизнесменов продолжать играть ведущую роль в оптимизации возможностей, создаваемых международной интеграцией и четвертой промышленной революцией.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь на встрече с бизнесменами в Ханое 4 октября. Фото: ВИA  
Председательствуя на встрече постоянного комитета правительства с бизнесменами в Ханое по случаю Дня вьетнамских предпринимателей (13 октября, 2004-2024 гг.), глава правительства подчеркнул, что этот день призван чествовать предпринимателей и поощрять их вносить больший вклад в развитие страны.

Партия, государство и правительство всегда приветствуют и поддерживают вьетнамских бизнесменов, которые играют ключевую и новаторскую роль в стимулировании социально-экономического развития, а также в укреплении репутации и позиций страны на международной арене, подтвердил он.

Отметив количественный и качественный рост контингента вьетнамских бизнесменов, премьер-министр сказал, что многие из них закрепили свои позиции в регионе и в мире в целом.

Фам Минь Тьинь попросил их обновить традиционные двигатели роста, использовать новые стимулы и участвовать в новых тенденциях и областях мира.

Бизнесменам и предприятиям также было предложено обратиться к правительству и премьер-министру с предложениями по совершенствованию институтов, механизмов и политики, что облегчит их деятельность.

Они должны лучше выполнять свою социальную ответственность, играть более активную роль в обеспечении социального благополучия и продолжать оказывать поддержку уязвимым группам населения, а также жителям отдаленных, приграничных и островных районов, сказал премьер-министр.

ВИА/ИЖВ

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