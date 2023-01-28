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Премьер-министр призвал банковский сектор к инновациям

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что банковский сектор будет более активным, творческим и своевременно реагирующим в 2023 году на встрече 27 января или в шестой день лунного Нового года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал банковской отрасли с Tэt. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  

По его словам, сектор должен продолжать следовать политике и руководящим принципам, принятым Партией и государством, при этом тесно координируя свои действия с министерствами, ведомствами и местными органами власти для выполнения социально-экономических задач.

Приоритеты должны быть отданы поддержанию макроэкономической стабильности, контролю, стимулированию роста и поощрению основных экономических балансов, продолжил лидер.

Премьер-министр обратился к Государственному банку Вьетнама (SBV) с просьбой улучшить его способность к анализу и прогнозированию, предоставлять своевременные консультации и гибко реагировать на развитие внутренней и международной ситуации.

Госбанк также должен был повысить контроль и прозрачность предприятий, способствовать цифровой трансформации, повысить качество обслуживания и поддержать инновации и малый и средний бизнес.

Премьер-министр подчеркнул, что необходима дальнейшая консолидация денежно-кредитных институтов, механизмов и политики для создания согласованного правового коридора, что даст толчок денежно-кредитным рынкам и сделает сектор безопасным, здоровым, эффективным и устойчивым.

Он также попросил сектор продолжать использовать механизмы и политику поддержки людей и предприятий, отметив, что кредиты должны быть ориентированы на производство и бизнес, особенно в приоритетных областях.

Со своей стороны, управляющий SBV Нгуен Тхи Хонг утвердила, что в этом году сектор займется реформированием проекта по реструктуризации кредитных организаций параллельно с безнадежными долгами в период 2021-2025 гг., продвижением платежей, ускорением цифровой трансформации и административных процедур.

ВИА/ИЖВ

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