Премьер-министр призвал американские компании инвестировать в туризм и торговлю во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на вьетнамско-американской конференции по продвижению торговли, инвестиций и туризма . Фото: ВИА

17 мая (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил вьетнамско-американскую конференцию по продвижению торговли, инвестиций и туризма на тему «Открытие Вьетнама заново» в Сан-Франциско.

Конференция, организованная национальным перевозчиком Vietnam Airlines и двумя туристическими группами Saigon Tourists и Thien Minh Group, призвана активизировать сотрудничество между предприятиями двух стран, познакомить с Вьетнамом друзей и партнеров из США.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность развития вьетнамо-американских отношений, которые приносят пользу обеим странам и способствуют миру, сотрудничеству и развитию во всем мире.

Глава правительства подтвердил, что экономическое, инвестиционное, торговое и научно-образовательное сотрудничество является важной опорой двусторонних отношений.

В очень сложном 2021 году из-за пандемии COVID-19 двусторонняя торговля по-прежнему достигла 112 млрд. долл. США, что составляет почти одну треть от общего товарооборота между США и АСЕАН.

Он отметил, что США являются вторым по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам — 9-м по величине партнером США, добавив, что торговля между двумя странами способствовала тому, что Вьетнам стал одной из 20 крупнейших стран-импортеров-экспортеров в мире.

Премьер-министр ожидает, что экономическое сотрудничество между Вьетнамом и США будет продолжать процветать, упомянув ряд приоритетных областей для Вьетнама, таких как развитие рынка капитала, цифровая и энергетическая трансформация, реагирование на изменение климата, туризм и торговля..., предложил американским компаниям изучить возможности и развивать сотрудничество в этих областях.

Он также обратился за помощью к американским партнерам в консультациях по вопросам политики, капитале, человеческих ресурсах, инфраструктуре, технологиях и управлении.

С точки зрения туризма США постоянно входят в список крупнейших рынков Вьетнама. По словам Фам Минь Тьиня, до пандемии количество туристов из США достигло более 746.000 человек в 2019 году, при этом темпы роста в годовом исчислении в 2014–2019 годах составляли в среднем 11%.

Премьер-министр сказал, что благодаря внутренним усилиям и поддержке друзей и международных партнеров Вьетнам поставил под контроль COVID-19 внутри страны, полностью открыл туристические и воздушные маршруты.

Он отметил, что первой крупной группой туристов, вернувшихся во Вьетнам после официального возобновления въездного и выездного туризма с 15 марта 2022 года, стала делегация из США.

Премьер-министр призвал иностранных инвесторов, в том числе из США, продолжать сотрудничество с Вьетнамом в сфере туризма в духе «согласования выгод и разделения рисков».

Выступая на мероприятии, посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер подчеркнул, что авиация, туризм, образование, народная дипломатия являются важной опорой двусторонних отношений.

Он сказал, что до пандемии в США было до 30.000 вьетнамских студентов, и он стремится помочь принять меры, чтобы удвоить эту цифру, и в то же время привлечь больше американских студентов для обучения во Вьетнаме.

На мероприятии Vietnam Airlines также представила прямой рейс между Вьетнамом и США — 4 рейса в неделю между Сан-Франциско и Хошимином. Авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов до ежедневных в следующем году, и в то же время исследует грузовой сервис между Хошимином и Лос-Анджелесом.

Тем временем Saigontourist Group заявляет, что будет использовать свою партнерскую сеть в США и Северной Америке, чтобы помочь восстановить туризм и привлечь туристов с этих прибыльных рынков.

На конференции представители вьетнамского бизнеса обсудили с американскими партнерами потенциальные товары и услуги, которые можно импортировать во Вьетнам, а также возможности для инвестиций в бизнес в США.

Премьер-министр вместе с послом США во Вьетнаме и руководителями Сан-Франциско стал свидетелем обмена меморандумами о взаимопонимании между организациями и предприятиями двух сторон.

В частности, провинция Бакжанг, Vietnam Airlines и партнеры из США достигли соглашения о сотрудничестве в области продвижения экспорта и потребления личи, а также другой сельскохозяйственной продукции.

Вьетнамский бюджетный перевозчик Vietjet и UPS, ведущая мировая группа по доставке и логистике, также достигли соглашения о перевозке международных грузов через обширную региональную и глобальную сеть, и логистическую инфраструктуру обеих сторон.



