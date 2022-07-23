Премьер-министр приветствует эффективную поддержку японского банка

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) приветствует управляющего Японским банком международного сотрудничества Маэду Тадаши. Фото: ВИА

22 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил в Ханое прием для управляющего Японским банком международного сотрудничества (JBIC) Маэда Тадаши, в ходе которого премьер-министр приветствовал эффективное и позитивное сотрудничество со стороны банка, предоставление им кредитов для важной инфраструктуры и крупных масштабных проектов во Вьетнаме.

Премьер-министр Тьинь подчеркнул сильный рост вьетнамско-японских отношений, отметив, что Япония является ведущим экономическим партнером Вьетнама, крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития, вторым по величине рынком экспорта рабочей силы, третьим по величине инвестором и четвертым по величине торговым партнером Вьетнама.

Он сказал, что надеется, что Япония и JBIC продолжат координировать свои действия с вьетнамскими агентствами для поиска более эффективных методов сотрудничества для дальнейшего укрепления вьетнамско-японского обширного стратегического партнерства в новый период.

Глава вьетнамского правительства предложил, чтобы Япония и JBIC поддержали Вьетнам в построении быстрорастущей и устойчивой экономики в большем масштабе с более сильной опорой на собственные силы и лучшей международной интеграцией.

Вьетнам надеется получить поддержку Японии в достижении нулевого уровня выбросов в 2050 году за счет существующих механизмов сотрудничества, а также эффективной реализации инициативы по созданию сети с нулевым уровнем выбросов в Азии и Инициативы по переходу к энергетическому переходу в Азии, а также получить доступ к пакету поддержки в 10 млрд. долл. США, который премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал на 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26).

Премьер-министр Тьинь также обратился за помощью к JBIC в политических консультациях, источниках капитала, технологиях, человеческих ресурсах и управленческом опыте для Вьетнама, чтобы ускорить переход к энергетике и развить отрасль возобновляемых источников энергии, а также улучшить возможности производства оборудования в области солнечной энергии.

Вьетнамский лидер попросил Японию и JBIC продвигать программу сотрудничества ODA нового поколения, которую он и его японский коллега обсуждали ранее, а также помогать Вьетнаму в реализации стратегических инфраструктурных проектов, особенно в области транспорта, изменения климата и цифровой трансформации. например, в укреплении медицинского потенциала, продвижении инноваций, образования и подготовки кадров.

Со своей стороны, Маэда высоко оценил достижения, которых Вьетнам добился в последние трудные времена, благодаря эффективной политике по борьбе с COVID-19 и обеспечению экономической стабильности и развития. Он высоко оценил обязательства и действия Вьетнама в отношении вопросов, связанных с окружающей средой.

Он согласился с предложениями вьетнамского лидера и поделился рядом идей и решений по конкретному содержанию сотрудничества.

Он подтвердил, что JBIC хочет сотрудничать и сопровождать Вьетнам в различных аспектах и областях.

Он заявил, что Вьетнам является одной из двух ключевых стран-партнеров Японии в АСЕАН в реализации стратегий сотрудничества по адаптации к изменению климата для реализации идеи построения сообщества с нулевыми выбросами в Азии с конкретными планами и проектами.



