Премьер-министр приветствует расширение инвестиций Intel во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается с генеральным директором Intel Патриком Гелсингером в Ханое 27 мая. (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал решение Intel расширить свои инвестиции во Вьетнаме, принимая генерального директора Патрика Гелсингера в Ханое 27 мая.

Премьер-министр высоко оценил участие американской фирмы в построении цифровой экономики и общества во Вьетнаме, что соответствует приоритетам развития Вьетнама, а также отношениям двух стран.

Он попросил Intel продолжать инвестировать во Вьетнам как «вглубь», так и «вширь», отметив, что правительство отдает приоритет инвестициям с применением высоких и экологически чистых технологий, а также содействием развитию цифровой экономической инфраструктуры и высококачественных человеческих ресурсов.

Премьер-министр Тьинь также призвал Intel помочь стране создать экосистему для инноваций и стартапов, повысить производительность труда и диверсифицировать цепочки поставок, добавив, что правительство Вьетнама готово поддерживать предприятия, в том числе компании с ПИИ, для плодотворной работы.

Он выразил уверенность в том, что при существующей основе и решимости инвестиции Intel во Вьетнаме выйдут на новый уровень и повысят эффективность.

Со своей стороны Гелсингер сказал, что Intel инвестирует во Вьетнам уже 15 лет. Он отметил, что, соглашаясь с мнением премьер-министра, во время работы во Вьетнаме его корпорация осознала, что в стране трудолюбивая и творческая рабочая сила, и что она получила сильную поддержку со стороны правительства.

Поэтому компания решила многократно увеличить свои инвестиции, сказал он, понимая, что Вьетнам является привлекательным местом для инвесторов благодаря своей динамичной экономике, высокому потенциалу и многочисленным возможностям сотрудничества в областях, в которых Intel сильна, таких как производство, исследования и развитие.

Поблагодарив правительство за помощь в развитии его фирмы, генеральный директор выразил надежду на продолжение благоприятной политики для Intel и других высокотехнологичных компаний.



