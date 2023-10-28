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Премьер-министр приветствует Генерального секретаря ОЭСР
Он приветствовал одобрение ОЭСР Индо-Тихоокеанской стратегии в июне и пожелал, чтобы ОЭСР и лично Генеральный секретарь продолжали оказывать поддержку региону, выделяя ресурсы для расширения регионального сотрудничества.
Принимающая сторона предложила Вьетнаму и ОЭСР и дальше активизировать свое предметное и эффективное сотрудничество.
Разделяя стратегические направления развития Вьетнама, он обратился за помощью к ОЭСР в разработке политики по привлечению высококачественных инвестиций. Это позволит Вьетнаму глубже интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости и поставок, защитить интересы инвесторов и эффективно адаптироваться к новым стандартам, в частности к глобальному минимальному налогу.
Он также призвал ОЭСР помочь Вьетнаму в продвижении новых движущих сил роста, таких как зеленый переход, цифровая трансформация, развитие углеродного рынка, зеленые стандарты, сокращение выбросов и инновации, которые соответствуют сильным сторонам ОЭСР и в настоящее время пользуются большим спросом. и приоритетом для развития во Вьетнаме.
Корманн, со своей стороны, высоко оценил ключевую роль Вьетнама в качестве сопредседателя SEARP, особенно инициативу по организации Министерского форума ОЭСР-ЮВА-2023.
Он высоко оценил тему форума «Устойчивые и качественные инвестиции: новый импульс для партнерства ОЭСР-Юго-Восточная Азия», которая, по его словам, точно отражает интересы и привлекает к участию многих представителей министерского уровня из разных стран.
По его мнению, у Вьетнама еще есть много возможностей для привлечения качественных инвестиций в зеленое и устойчивое развитие на фоне глобальных изменений.
Подтвердив важность Юго-Восточной Азии и Вьетнама, в частности, для ОЭСР, он согласился развивать отношения Вьетнам-ОЭСР и выразил готовность сотрудничать с Вьетнамом в областях, представляющих взаимный интерес.