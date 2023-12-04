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Премьер-министр прибыл в Ханой, завершив рабочую поездку в ОАЭ, Турцию
В ходе пятидневной поездки в ОАЭ и Турцию премьер-министр посетил около 60 мероприятий, как двусторонних, так и многосторонних. Помимо участия и выступлений на конференциях и мероприятиях в рамках COP28, он провел двусторонние встречи и рабочие заседания с более чем 30 лидерами стран, международных организаций и ведущих мировых предприятий. Он также встретился с лидерами ОАЭ и Турции, а также принял участие в двусторонних конференциях и форумах с участием этих двух стран.
Деятельность премьер-министра Фам Минь Тьиня в ходе рабочей поездки подтвердила стремление Вьетнама объединить усилия с международным сообществом для решения глобальной проблемы изменения климата с помощью конкретных и ориентированных на результат шагов и действий.
Поездка также ознаменовала начало нового этапа сотрудничества со странами Ближнего Востока, особенно в сфере торговли и инвестиций.
Рабочая поездка главы правительства - это еще один шаг по реализации политики внешних связей, определенной 13-м Национальным партийным съездом и направленной на дальнейшее продвижение и повышение эффективности внешних связей и международной интеграции. Это также значимое событие по случаю 45-й годовщины вьетнамско-турецких дипломатических отношений и 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и ОАЭ.