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Премьер-министр прибыл в США, чтобы начать своё участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация прибыли в международный аэропорт Сан-Франциско, штат Калифорния, США, начав свою рабочую поездку для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) и проведения двусторонних мероприятий в США
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь в Сан-Франциско. Фото: ВИA  
По сообщению спецкорресподента Вьетнамского информационного агентства (ВИА), в 16 ч. 45 мин 17 сентября (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация прибыли в международный аэропорт Сан-Франциско, штат Калифорния, США, начав свою рабочую поездку для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) и проведения двусторонних мероприятий в США с 17 по 23 сентября.

Премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамскую делегацию в аэропорту встретили представитель властей города Сан-Франциско; посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг; Генеральный консул Вьетнама в Сан-Франциско Хоанг Ань Туан; офицеры и сотрудники Генерального консульства и представители вьетнамской общины в Сан-Франциско.

Ожидается, что в рамках рабочей программы участия в мероприятиях Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие и выступит на Общих прениях высокого уровня 78-й сессии ГА ООН; на саммитах и встречах на высшем уровне ООН по глобальным проблемам: изменение климата, реагирование на пандемии...

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь также проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН; Председателем 78-й сессии ГА ООН и лидерами других стран и международных организаций.

В рамках программы двусторонних мероприятий в США премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет встречи с вице-президентом США, лидерами Конгресса США, советником по национальной безопасности и некоторыми членами кабинета правительства США.

Наряду с этим премьер-министр Фам Минь Тьинь встретится с представителями вьетнамской общины и вьетнамскими работниками, работающими в организациях ООН; посетит ряд ведущих университетов и предприятий США, фондовую биржу NASDAQ и примет участие на вьетнамско-американских конференциях по содействию торговле и инвестициям; станет свидетелем церемонии подписания установления побратимских отношений между Хошимином и Нью-Йорком...

Эта рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня имеет важное значение, передавая США и международным друзьям важное послание партии, государства и правительства Вьетнама о мирном Вьетнаме, готовом к сотрудничеству и интеграции, который более проактивно и активно участвует в международных процессах, внося важный вклад в отношения Вьетнама с ООН, Вьетнама – США по внешней политике, определенной XIII съездом партии.

ВИА/ИЖВ

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