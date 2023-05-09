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Премьер-министр прибыл в Индонезию на 42-й саммит АСЕАН
Помимо пленарных заседаний и выездных сессий 42-го саммита АСЕАН, премьер-министр Тьинь примет участие в диалогах между лидерами стран АСЕАН и представителями Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA), Делового консультативного совета АСЕАН (ABAC) и Целевой группы высокого уровня по видению Сообщества АСЕАН на период после 2025 года.
По этому случаю он проведет двусторонние встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, премьер-министром Камбоджи Самдечем Течо Хун Сеном, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и премьер-министром Тимора-Лешти Тауром Матаном Руаком.
Участие премьер-министра в 42-м саммите АСЕАН и связанных с ним мероприятиях подтверждает, что Вьетнам вносит позитивный, инициативный и ответственный вклад в укрепление солидарности АСЕАН и эффективное реагирование на вызовы. Оно также демонстрирует приоритеты Вьетнама в области стратегической связности инфраструктуры, цифровой трансформации, зеленой трансформации, продовольственной безопасности, энергетики, субрегионального развития и реагирования на изменение климата, подтверждая роль, имидж и престиж АСЕАН, тем самым способствуя созданию Сообщества АСЕАН, и поддерживая принципиальную позицию АСЕАН по международным и региональным вопросам.
Эти мероприятия являются эффективной реализацией внешней политики 13-го всевьетнамского съезда партии о продолжении продвижения и повышения эффективности внешних связей и международной интеграции и Директивы 25 Секретариата об укреплении и повышении уровня многосторонней дипломатии к 2030 году.