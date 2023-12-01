Премьер-министр прибыл в Дубай и начинает свою работу на COP28

Премьер-министра Фам Минь Тьиня (на переднем плане справа) встречают в международном аэропорту Аль Мактум, Дубай. Фото: ВИA

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и вьетнамская делегация прибыли в международный аэропорт Аль Мактум в Дубае 30 ноября, начиная поездку для участия во Всемирном саммите по климату в рамках 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) и двусторонних мероприятиях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 30 ноября по 3 декабря по приглашению правительства ОАЭ.



В аэропорту премьер-министра и сопровождающих его лиц встретили представители организаторов COP28 и Министерства иностранных дел ОАЭ, а также посол Вьетнама в ОАЭ Нгуен Мань Туан и другие.



Во время своего пребывания премьер-министр Фам Минь Тьинь планирует посетить и выступить на важных конференциях, форумах и дискуссиях в рамках COP28, а также провести двусторонние встречи с лидерами стран и международных организаций. Он также примет участие в двусторонних мероприятиях с ОАЭ.



Участие премьер-министра в COP28 является сильным сигналом для международного сообщества о проактивном, активном и ответственном Вьетнаме в решении одной из крупнейших и наиболее важных глобальных проблем современности - изменения климата, и в то же время подтверждает роль и позицию Вьетнама в региональных и международных рамках сотрудничества, а также его последовательную политику по созданию зеленой, циркулярной экономики и активному реагированию на изменение климата.



Что касается ОАЭ, то после 30 лет установления дипломатических отношений (1993-2023 гг.) Вьетнам и ОАЭ отмечают хорошее развитие своего сотрудничества. Обе стороны разделяют стремление к расширению сотрудничества во всех областях. В последнее время стороны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях и регулярно поддерживают друг друга на международных форумах и в организациях.

ОАЭ - ведущий торговый и инвестиционный партнер Вьетнама на Ближнем Востоке: в последние годы двусторонний годовой товарооборот составляет в среднем около 5 млрд. долл. США. Они также являются одним из основных иностранных инвесторов во Вьетнаме, реализуя 38 инвестиционных проектов. В настоящее время в ближневосточной стране работает около 4.500 вьетнамских рабочих.



