Премьер-министр прибыл в Вашингтон для участия в специальном саммите АСЕАН-США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Вашингтон. (фото: ВИА

По словам специального корреспондента ВИА, на рассвете 11 мая (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинем и вьетнамская делегация прибыли в военный аэропорт Эндрюс в Вашингтоне, США. Начался их визит в США и ООН и рабочий визит в саммит АСЕАН-США, который продлится с 11 по 17 мая.

В аэропорту встретили премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамскую делегацию посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер, посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг, официальные лица и сотрудники посольства Вьетнама в США.

Ожидается, что в ходе своей деловой поездки в США премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в мероприятиях в рамках Специального саммита АСЕАН-США, проведет двусторонние встречи с лидерами США и некоторых стран АСЕАН, встретится с руководителями Организации Объединенных Наций.

Также в ходе своего визита премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет встречи с руководителями ряда министерств, ведомств, международных организаций, с представителями бизнеса, экспертами и учеными США, посетит экономические, культурные и образовательные учреждения США, выступит с речью в Центре стратегических и международных исследований США (CSIS) и Гарвардском университете, встретится с представителями крупных экономических групп, таких как Intel, Apple, Google…

Глава правительства Вьетнама примет участие в мероприятиях по продвижению торговли, туризма и инвестиций. В частности, премьер-министр проведет встречи с вьетнамской общиной, проживающей, работающей и обучающейся в США...

Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамской делегации еще раз подтверждает последовательную позицию Вьетнама в реализации внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений, роль Вьетнама в качестве друга, надежного партнера, активного и ответственного члена международного сообщества, высшие интересы нации на основе основных принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права, равенства, сотрудничества и взаимной выгоды.

Кроме того, правительство Вьетнама продолжает вести работу с зарубежными вьетнамцами, утверждая, что вьетнамцы, живущие за границей, включая в Соединенных Штатах, являются неотъемлемой частью вьетнамского народа.



