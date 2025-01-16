Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр прибыл в Варшаву, начав визит в Польшу

Вечером 15 января (по местному времени), премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга Ле Тхи Бить Чан и делегация Вьетнама прибыли в аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве, начав официальный визит в Польшу с 15 по 18 января по приглашению премьер-министра Дональда Туска.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга Ле Тхи Бить Чан в аэропорту имени Фредерика Шопена. Фото: ВИA  
Премьер-министра Фам Минь Тьиня и сопровождающих его лиц в аэропорту встретили государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский и другие официальные лица министерства, а также посол Вьетнама в Польше Ха Хоанг Хай, сотрудники посольства и представители вьетнамской общины в этой европейской стране.

Это первый официальный визит премьер-министра Вьетнама в Польшу за последние 15 лет. Он проходит в контексте укрепления традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Польшей, а также празднования 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

У премьер-министра Фам Минь Тьиня запланированы переговоры и встречи с высокопоставленными руководителями принимающей страны, включая президента Анджея Дуду, премьер-министра Дональда Туска, спикера Сейма (нижней палаты) Шимона Головню и маршала Сената Мальгожату Кидаву-Блоньскую.

Он посетит и выступит с программной речью в Варшавском университете, посетит Национальный исследовательский институт (NASK) при Министерстве цифровых технологий, примет участие во вьетнамско-польском бизнес-форуме, а также примет ведущие экономические группы Польши.

Глава также встретится с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Польше, примет участие в новогодней программе и посетит торговый центр ASG, где многие вьетнамцы ведут свой бизнес.

Ожидается, что его визит приведет к прорыву в развитии двусторонних связей, тем самым укрепляя и углубляя отношения между Вьетнамом и странами Центральной и Восточной Европы.

По этому случаю Вьетнам и Польша рассмотрят меры по расширению сотрудничества в различных областях, включая политику-дипломатию, оборону-безопасность, экономику-торговлю-инвестиции, образование-обучение, культуру-спорт-туризм, сельское хозяйство, окружающую среду, здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, судебные дела, трудовые отношения, а также обмены между их населенными пунктами и гражданами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Польшей

Традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Польшей

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация находятся с официальным визитом в Польше с 16 по 18 января 2025 года по приглашению премьер-министра Республики Польша Дональда Туска.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации


Top