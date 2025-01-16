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Премьер-министр прибыл в Варшаву, начав визит в Польшу
Это первый официальный визит премьер-министра Вьетнама в Польшу за последние 15 лет. Он проходит в контексте укрепления традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Польшей, а также празднования 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
У премьер-министра Фам Минь Тьиня запланированы переговоры и встречи с высокопоставленными руководителями принимающей страны, включая президента Анджея Дуду, премьер-министра Дональда Туска, спикера Сейма (нижней палаты) Шимона Головню и маршала Сената Мальгожату Кидаву-Блоньскую.
Он посетит и выступит с программной речью в Варшавском университете, посетит Национальный исследовательский институт (NASK) при Министерстве цифровых технологий, примет участие во вьетнамско-польском бизнес-форуме, а также примет ведущие экономические группы Польши.
Глава также встретится с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Польше, примет участие в новогодней программе и посетит торговый центр ASG, где многие вьетнамцы ведут свой бизнес.
Ожидается, что его визит приведет к прорыву в развитии двусторонних связей, тем самым укрепляя и углубляя отношения между Вьетнамом и странами Центральной и Восточной Европы.
По этому случаю Вьетнам и Польша рассмотрят меры по расширению сотрудничества в различных областях, включая политику-дипломатию, оборону-безопасность, экономику-торговлю-инвестиции, образование-обучение, культуру-спорт-туризм, сельское хозяйство, окружающую среду, здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, судебные дела, трудовые отношения, а также обмены между их населенными пунктами и гражданами.