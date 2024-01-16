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Премьер-министр прибыли в Швейцарию, начав свою поездку для участия в ежегодной встрече ВЭФ 2024

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация прибыли в Цюрих (Швейцария) утром 16 января по местному времени, начав поездку для участия в 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Премьер-министра Фам Минь Тьиня с супругой (в центре) встречают в аэропорту Цюриха утром 16 января. Фото: ВИA

В аэропорту премьер-министра Фам Минь Тьиня и сопровождающих его лиц встретили посол Вьетнама в Швейцарии Фунг Тхе Лонг, посол Ле Тхи Тует Май - глава постоянного представительства Вьетнама в Женеве, сотрудники посольства и постоянного представительства Вьетнама, а также вьетнамцы, проживающие в европейской стране.

Во время поездки премьер-министр Фам Минь Тьинь будет председательствовать, присутствовать и выступать на нескольких мероприятиях ежегодной встречи ВЭФ 2024, включая семинар по привлечению инвестиций в полупроводниковую промышленность, страновой стратегический диалог ВЭФ по Вьетнаму, политический диалог, семинар по продвижению новых драйверов роста в стране и дискуссию о роли глобального сотрудничества в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По этому случаю он встретится с основателем и исполнительным председателем ВЭФ профессором Клаусом Швабом, проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран, международных организаций и предприятий-членов ВЭФ. Он также выступит на семинаре, посвященном опыту и модели развития международных финансовых центров Швейцарии, и примет руководителей ряда ведущих предприятий страны.

Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в многочисленных мероприятиях в рамках Ежегодной встречи ВЭФ 2024 демонстрирует активный и ответственный вклад Вьетнама в это мероприятие, помогая тем самым международному сообществу узнать больше о потенциале страны, возможностях сотрудничества, роли и положении в мире, чтобы максимизировать ресурсы для национального развития, а также укрепить сотрудничество со Швейцарией, особенно в области финансов и банковского дела.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация 16 января рано утром покинули Ханой, чтобы принять участие в 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ-54) в Давосе (Швейцария) и посетить с официальными визитами Венгрию и Румынию с 16 по 23 января.
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