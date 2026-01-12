Премьер-министр председательствует на первом заседании Национального руководящего комитета по данным

На заседании было объявлено Решение Премьер-министра о создании Руководящего комитета.

В соответствии с этим Национальный руководящий комитет по данным является межведомственным координационным органом, выполняющим функции исследования, консультирования, выработки рекомендаций и оказания содействия Правительству, Премьер-министру и Главе Комитета в руководстве и координации реализации национальных курсов, стратегий, механизмов, политик и решений в сфере данных.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на первом заседании Национального руководящего комитета по данным (Фото: ВИА)

в деятельности по созданию и развитию национальных баз данных и специализированных баз данных; интеграции, синхронизации, хранению, совместному использованию, анализу, эксплуатации и координации данных в Национальной интегрированной базе данных, а также в решении важных межотраслевых вопросов в области данных.

Выступая с вступительной речью, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что первое заседание Комитета направлено на формирование единого понимания, видения и содержания действий по развитию баз данных Вьетнама, обеспечивающих их корректность, полноту, чистоту, актуальность, единство и совместное использование.

Он подчеркнул, что для наличия интеллектуального потенциала необходимы базы данных; наличие данных без их взаимосвязанности не создает интеллектуальной ценности. Поэтому все министерства, отрасли, местные органы власти, учреждения, организации и отдельные лица должны участвовать в создании баз данных. Премьер-министр отметил, что Партия, Государство и Правительство поставили цель обеспечить темпы роста на уровне 10% и выше в предстоящий период, чтобы создать основу, импульс и движущую силу для уверенного вступления страны в новую эпоху — эпоху процветания, цивилизованности и счастья.

По словам Премьер-министра, мир становится свидетелем беспрецедентного бурного развития данных со среднегодовыми темпами роста более 25%, что превращает данные в новый высокоценный ресурс цифровой эпохи. В последнее время Вьетнам добился значительных положительных результатов в развитии данных, наряду с прорывами в цифровой трансформации и стремительным распространением искусственного интеллекта.

Многие экономические эксперты считают, что сейчас — «золотое время» для прорыва Вьетнама в сфере данных. При эффективном управлении данными в сочетании с мощью ИИ данный сектор может принести доход до 80 млрд долларов США к 2030 году. Это подтверждает, что данные действительно стали важной отраслью экономики и новым драйвером роста.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также указал, что, несмотря на достигнутые успехи, Вьетнам по-прежнему сталкивается с «узкими местами», связанными с институциональной системой и правовой базой, не успевающими за практикой; недостаточной реальной связностью и обменом данными между министерствами, ведомствами и регионами, а также низким качеством и отсутствием стандартизации данных.

Кроме того, инфраструктура центров обработки данных пока не отвечает требованиям развития данных и ИИ; острой остается нехватка высококвалифицированных кадров, а риски информационной и кибербезопасности представляют собой серьезные барьеры, сдерживающие формирование рынка данных и развитие национального суверенного ИИ.

В связи с этим Премьер-министр потребовал, чтобы на заседании члены Комитета и участники сосредоточились на обсуждении и выработке эффективных и комплексных решений задачи обеспечения данных «корректных, полных, чистых, актуальных, единых и совместно используемых» уже на этапе их формирования; отказались от мышления «разделения и обособления данных» и обеспечили реальную и эффективную интеграцию и обмен; сбалансировали открытость данных с защитой персональных данных и национальной безопасности.

Одновременно необходимо содействовать формированию и развитию рынка данных и системе их оценки; предложить модель функционирования биржи данных; разработать стратегию формирования и развития суверенного ИИ с вьетнамской идентичностью и знаниями; мобилизовать ресурсы данных на вьетнамском языке для развития ИИ, созданного вьетнамцами и служащего вьетнамцам; развивать вычислительную инфраструктуру и энергоснабжение центров обработки данных с использованием суперкомпьютеров.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия решительных мер для прекращения практики разрозненного создания национальных и специализированных баз данных по принципу «каждый делает по-своему», «пусть расцветают сто цветов», когда используются разные технологии и стандарты. Кроме того, участники должны обменяться информацией о глобальных тенденциях развития данных и извлечь уроки для Вьетнама, а также четко определить приоритетные задачи и прорывные решения на предстоящий период.