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Премьер-министр председательствует на очередном заседании правительства
В своем вступительном слове премьер-министр Тьинь подчеркнул, что 2023 год является ключевым для реализации пятилетнего плана на период 2021-2025 гг. По его словам, в первые два месяца региональная и мировая ситуация продолжила осложняться из-за непредсказуемых событий, влияющих на различные аспекты внутренней ситуации, особенно на экономическое развитие страны.
Он попросил членов правительства тщательно проанализировать ситуацию в регионе и мире и ее влияние на внутреннюю ситуацию; составить прогнозы на март и предстоящее время; и обсудить преимущества и возможности, а также трудности и вызовы, чтобы найти соответствующие решения.
На этом заседании Правительство планирует оценить социально-экономическую ситуацию, ход реализации программы социально-экономического восстановления и развития, распределение и расходование государственных инвестиций, реализацию трех национальных целевых программ в феврале и первые два месяца 2023 года; обсудить меры по улучшению деловой и инвестиционной среды, а также задачи и решения по развитию внутреннего рынка и продвижению экспорта в ближайшее время.
Отчет, представленный Министерством планирования и инвестиций, показал, что за первые два месяца этого года индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 4,6% в годовом исчислении; доходы государственного бюджета, по оценкам, достигли 22,4% от прогноза, увеличившись на 10,6% в годовом исчислении; вновь зарегистрированные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) достигли 1,76 млрд. долл. США, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; а положительное сальдо торгового баланса оценивалось в 2,82 млрд. долл. США.