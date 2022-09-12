Премьер-министр председательствует на общенациональной онлайн-конференции по профилактике пожаров, их тушению, аварийно-спасательным работам

Национальная телеконференция проходит под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня. Фото: ВИА

В первой половине дня 12 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь провел общенациональную онлайн-конференцию по профилактике пожаров и их тушению, а также предварительно подвел итоги пятилетнего выполнения Резолюции 83/2017/ND-CP Правительства об аварийно-спасательных работах и противопожарных сил.

Выступая на открытии конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что обеспечение населению достаточной, свободной и счастливой жизни в социальной среде порядка, дисциплины, безопасности и благополучия, здоровья является важной целью и задачей всей политической системы.

За прошедшие годы ситуация с пожарами, взрывами, происшествиями и авариями становится все более сложной и непредсказуемой, их частота становится все выше и выше, особенно пожаров в жилых кварталах, многоэтажных многоквартирных домах, промышленных парках, рынках, торговых центрах, производственных и коммерческих учреждениях, а также в караоке-салонах...

Премьер-министр подчеркнул, что вышеуказанные тяжелые и трагические случаи являются предостережениями и показывают, что ситуация является неотложной, ставящей новые требования и задачи по профилактике пожаров, их тушению, аварийно-спасательным работам, чтобы обеспечить безопасность имущества и особенно сохранить жизни людей; ставя здоровье и жизнь людей на первое место, превыше всего.

По словам премьер-министра, профилактика пожаров и их тушение, аварийно-спасательные работы являются очень важными задачами в нынешних условиях, потому что экономика и общество страны находятся в процессе развития, индустриализация и урбанизация происходят активнее; появляется все больше техники в жилых домах и многоэтажках; увеличивается рабочая, производственная и деловая активности; растет спрос на энергию и химикаты, что приводит к потенциальным рискам пожаров, взрывов, инцидентов и несчастных случаев.

Премьер-министр предложил делегатам на конференции подойти к обсуждению вопросов с чувством ответственности и серьезности, быть откровенными, сосредоточив внимание на оценке достигнутых результатов, особенно на том, что еще не сделано, на недостатках, ограничениях, трудностях, выяснении причин и извлечении уроков из опыта.

Важно рассмотреть такие вопросы, как совершенствование политик и законов; этапы организации и государственного управления; повышать осведомленность, знания и навыки по профилактике пожаров, их тушению, аварийно-спасательным работам; эффективность инспекций, проверок и санкций для устранения нарушений.... Необходимо, чтобы после этой конференции произошли существенные изменения в профилактике и тушении пожаров, аварийно-спасательных работах по всей стране.



