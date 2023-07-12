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Премьер-министр председательствует на национальной конференции по цифровой трансформации
Выступая на гибридном национальном мероприятии, премьер-министр, который также является главой национального комитета, сказал, что цифровая трансформация - это неизбежная тенденция, которая происходит во всем мире, и Вьетнам не может быть аутсайдером.
Цифровая трансформация - это новая, сложная и деликатная работа, требующая ресурсов, времени и других необходимых условий, отметил он, добавив, что 13-й всевьетнамский съезд партии определил ее в качестве одной из основных задач, в то время как правительство также реализует План 06 для выполнения задач цифровой трансформации.
Министерство информации и коммуникаций сообщило, что по состоянию на июнь 2023 года три из 30 министерств, секторов, ведомств министерского уровня и правительственных агентств, а также 36 из 63 населенных пунктов провинциального уровня опубликовали планы действий по реализации национальной стратегии развития цифровой экономики и цифрового общества к 2025 году, с видением на период до 2030 года. Двадцать девять населенных пунктов выпустили планы по развитию цифровой трансформации и безналичных расчетов в образовательных и медицинских учреждениях. Тридцать один населенный пункт выпустил планы действий по стимулированию малых и средних предприятий к цифровой трансформации.
Тем временем цифровая инфраструктура была всесторонне развита. Большие успехи также были достигнуты в области информационной безопасности, кибербезопасности и развития цифровых человеческих ресурсов, цифровых навыков, цифровых граждан, цифровых предприятий и цифровых платежей.
По данным рабочей группы по реализации Плана 06, после проведения 25 февраля текущего года общенационального телемоста и 5-го заседания Национального комитета по цифровой трансформации министерства, отрасли и населенные пункты ведут активную работу по выполнению указаний премьер-министра. Рабочая группа призвала министерства и отрасли выполнять соответствующие задачи, чтобы сформировать цивилизованное государственное управление и внести вклад в социально-экономическое развитие и борьбу с преступностью.
Группа также обратила внимание на то, что Министерство общественной безопасности переводит в цифровой формат данные судебного сектора и сектора труда, инвалидов и социального обеспечения с целью сокращения административных процедур. Кроме того, была активизирована работа по предоставлению государственных услуг в режиме онлайн, что нашло поддержку у населения и позволило ежегодно экономить для государства более 2,5 трлн. донгов (105 млн. долл. США).
Однако рабочая группа также указала на определенные недостатки в реализации национальной стратегии цифровой трансформации и Плана 06, включая нехватку четких указаний от руководителей низовых подразделений, незавершенность упрощения административных процедур многими министерствами и секторами, нестабильную работу Национального портала государственных услуг в определенные моменты времени, и низкая эффективность некоторых населенных пунктов в выполнении административных процедур для населения и предприятий.