Премьер-министр председательствует на конференции, посвященной планам работы государственных предприятий на 2024 год

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (стоит) выступает на рабочем совещании с Комиссией по управлению государственным капиталом на предприятиях (CMSC) и 19 группами и корпорациями, находящимися под управлением комиссии, 5 февраля. Фото: ВИA