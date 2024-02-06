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Премьер-министр председательствует на конференции, посвященной планам работы государственных предприятий на 2024 год
Несмотря на свою малочисленность, государственные группы и корпорации владеют большими ресурсами, активами и капиталом, являясь важной силой партии и государства, подчеркнул премьер-министр, добавив, что наряду с экономическим развитием группы и корпорации активно участвуют в обеспечении социальной безопасности.
Глава правительства попросил руководителей министерств, отраслей, а также групп и корпораций проанализировать и оценить результаты своей работы в 2023 году и предложить задачи и решения для развития бизнеса и производства в 2024 году, способствуя тем самым социально-экономическому развитию в этом году и последующие годы.
В частности, им было предложено рассмотреть и предложить любые необходимые изменения в институтах, механизмах, политиках и законах для повышения эффективности работы групп и корпораций.
В прошлом году общий доход 19 групп и корпораций достиг почти 1,13 квадриллиона донгов (46,34 миллиарда долларов США), что соответствует 105,15% годового плана.
Их совокупная прибыль до налогообложения достигла 53,25 трлн донгов (без учета Вьетнамской электроэнергетической корпорации (EVN), что составило 166,09% от плана на 2023 год и 110,92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Группы и корпорации выплатили в государственный бюджет 79,25 трлн донгов, что составило 199,96% от плана на год и 120,22% от показателя, зафиксированного в аналогичном периоде 2022 г.