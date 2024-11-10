Премьер-министр председательствует на заседании центрального руководящего комитета по ликвидации временных и ветхих домов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (стоит) председательствует на первом заседании центрального руководящего комитета по ликвидации временных и ветхих домов по всей стране в Ханое 10 ноября. Фото: ВИA

Председательствуя на первом заседании центрального руководящего комитета по ликвидации временных и ветхих домов по всей стране в Ханое 10 ноября, премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является главой руководящего комитета, сказал, что это всенародная и всеобъемлющая программа всей политической системы, направленная на создание движения, тенденции и фестиваля для содействия достижению целей, от всего сердца и добродетели для участников революции, бедных семей и семей, пострадавших от стихийных бедствий.



Это общенародная и всеобъемлющая программа всей политической системы, направленная на создание движения, тенденции и фестиваля для содействия достижению целей, со всеми добродетелями для семей, имеющих заслуги перед революцией, бедных домохозяйств и домохозяйств, пострадавших от стихийных бедствий.



В то же время он выразил признательность и благодарность Министерству труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Вьетнамскому телевидению, министерствам, отраслям, ведомствам, предприятиям, населенным пунктам, организациям и отдельным лицам, которые организовали и активно откликнулись на движение соревнований «Вся страна объединяет усилия для ликвидации временных и ветхих домов» и «Программу ликвидации временных и ветхих домов по всей стране», премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что партия и государство всегда уделяли должное внимание обеспечению жильем населения, особенно людей, имеющих заслуги перед революцией, бедных семей и семей, пострадавших от стихийных бедствий, рассматривая это как ключевую задачу социального обеспечения и устойчивого сокращения бедности.



Партия и государство также выпустили множество резолюций, выводов, решений, программ и планов и эффективно реализовали множество мер по обеспечению жильем людей, имеющих заслуги перед революцией, а также бедных семей и семей, пострадавших от стихийных бедствий, подчеркнул он.

Четко обозначив цель - завершить ликвидацию временного и ветхого жилья по всей стране в 2025 году, на пять лет раньше первоначальной цели, глава правительства подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на мобилизации социальных ресурсов в сочетании с государственными ресурсами для выполнения всех трех задач в 2025 году: жилищная поддержка людей, имеющих заслуги перед революцией; жилищная поддержка в соответствии с национальными целевыми программами; ликвидация временного и ветхого жилья для населения по всей стране.



Необходимо тщательно усвоить девиз «Партия руководит, государство управляет, Отечественный фронт и массовые организации поддерживают, а народ несет ответственность», потребовал премьер, сосредоточившись на эффективной реализации программы в духе ясного мышления, высокой решимости, больших усилий, решительных действий и четкой направленности, в которой под руководством партии местные власти на всех уровнях играют решающую роль в успехе программы.



Он призвал диверсифицировать ресурсы, включая государственный бюджет, и призвал все организации, людей и предприятия разнообразить формы поддержки, чтобы создать движение, тенденцию и фестиваль для бедных и для движения по ликвидации временного и ветхого жилья.



Премьер-министр потребовал активизировать работу по распространению информации, создать мотивацию и вдохновить общество, чтобы все поддержали, поделились и объединили усилия для поддержки реализации программы в духе «не допустить, чтобы кто-то остался позади».



Премьер-министр Фам Минь Тьинь согласился создать руководящие комитеты по ликвидации временных и ветхих домов на уровне провинций, уездов и общин, и их создание должно быть завершено до 30 ноября 2024 года, чтобы организовать синхронную реализацию программы от центрального до местного уровня.



Согласившись с планами выделения ресурсов поддержки, согласно которым уровень поддержки строительства нового дома составляет 60 млн донгов, а уровень поддержки ремонта дома - 30 млн донгов, он поручил Министерству труда, инвалидов войны и социального обеспечения согласовать с Постоянным комитетом Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама пересмотр и завершение плана выделения ресурсов, мобилизованных в рамках программы по ликвидации временных и ветхих домов и существующих ресурсов Фонда для бедных.

Глава правительства обратился к народным комитетам провинций и городов центрального подчинения с просьбой сосредоточиться на организации и синхронном и решительном развертывании жилищной поддержки для людей, имеющими заслугами перед резолюциями, а также на движении соревнований «Объединим усилия для ликвидации временных домов и ветхого жилья по всей стране в 2025 году».

Он попросил Министерство информации и коммуникаций разработать эффективный план коммуникации и объявить о формах поддержки ликвидации временных и ветхих домов с помощью текстовых сообщений.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к Вьетнамскому телевидению, радио «Голос Вьетнама», Вьетнамскому информационному агентству и другим агентствам прессы с просьбой активно разрабатывать эффективные коммуникационные планы, активно распространять информацию о движении, создавать атмосферу яркого соревнования и добиваться общественного согласия, чтобы люди и предприятия поддерживали и объединяли усилия для обеспечения жильем людей, имеющих заслуги перед революцией, и ликвидации временных домов и ветхих домов для бедных и малоимущих семей.

Как прозвучало на заседании, благодаря особому вниманию партии и государства, участию министерств, отраслей и населенных пунктов, а также активному участию организаций, общин, предприятий и населения, за последнее время по всей стране была оказана помощь примерно 340 000 домохозяйств, имеющих заслуги перед революцией, и более 800 000 бедных и почти бедных домохозяйств, испытывающих жилищные трудности. Однако до сих пор в стране насчитывается около 315 000 домохозяйств, испытывающих жилищные трудности, из которых около 106 000 домохозяйств имеют заслуги перед революцией, 46 000 домохозяйств участвуют в национальных целевых программах и 153 000 других бедных и почти бедных домохозяйств



