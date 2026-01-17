В заседании приняли участие члены Политбюро: Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь; постоянный руководитель Подкомиссии по подготовке документов XIV съезда КПВ Нгуен Ван Нен; а также члены Руководящего комитета — руководители центральных министерств, ведомств и лидеры города Хошимина и города Дананг.



Премьер-министр председательствует на заседании Руководящего комитета по МФЦ во Вьетнаме (Фото: ВИА)

Открывая заседание, Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от членов Руководящего комитета сосредоточиться на откровенном и ответственном обсуждении, строго ориентированном на поставленные цели и требования, особенно с точки зрения практической реализуемости. В частности, он подчеркнул необходимость объективно и всесторонне оценить результаты работы Комитета за прошедший период; провести анализ выполнения поставленных задач; чётко определить достигнутые и нереализованные направления, субъективные и объективные причины, извлечь уроки и на этой основе согласовать ключевые задачи и решения на предстоящий период.

Одновременно следует обсудить конкретные шаги по реализации предстоящих задач, уделяя особое внимание таким приоритетным направлениям, как: совершенствование механизмов и политики, развитие инфраструктуры, подготовка кадровых ресурсов и активизация сотрудничества и связей с международными финансовыми центрами.

Говоря о способах организации реализации, Премьер-министр подчеркнул необходимость строго следовать принципу: подведение итогов должно приводить к конкретным результатам; обсуждения — иметь ответственные исполнители; выводы — сопровождаться чёткими сроками; а реализация — поддаваться измерению и оценке.

Руководствуясь девизом «Прорывное мышление — решительные действия — реальные результаты», действуя по принципу «делать и одновременно извлекать опыт», Руководящий комитет продолжит прилагать усилия, становясь авангардной, действенной силой в воплощении стремления к созданию современного, прозрачного и эффективного МФЦ - пространства, где Вьетнам сможет утвердить свой масштаб, потенциал и роль в глобальной финансовой сети. В перспективе ставится цель к 2035 году войти в группу 75 ведущих финансовых центров мира и в число 25 крупнейших финансовых центров Азиатско-Тихоокеанского региона.