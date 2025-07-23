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Премьер-министр председательствует на ежемесячном заседании правительства по законотворчеству

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 23 июля председательствовал на ежемесячном заседании правительства по законотворчеству, на котором были рассмотрены и даны отзывы по восьми законодательным вопросам, включая семь законопроектов и законодательную программу правительства на 2026 год.
  Премьер-министр председательствует на ежемесячном заседании правительства по законотворчеству 23 июля. Фото: ВИA  
В своем вступительном слове премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что правительство, министерства и сектора активно и эффективно выполняют эту работу, а также тесно и эффективно координируют с Национальным собранием разработку и совершенствование законодательной базы.

По его словам, было своевременно принято множество нормативных документов для обеспечения функционирования двухуровневой системы местной администрации, и правительство продолжает отслеживать и оценивать функционирование этой системы и, в случае возникновения каких-либо трудностей или недостатков, будет предлагать соответствующие изменения и дополнения, чтобы соответствовать меняющимся условиям и требованиям.

После принятия законов правительство, министерства и соответствующие ведомства оперативно разработали и издали руководящие документы, призванные обеспечить эффективное применение законов и их незамедлительное вступление в силу.

Следуя указаниям Политбюро и Секретариата под руководством генерального секретаря партии То Лама, правительство намерено в 2025 году провести всеобъемлющий обзор всей правовой системы с целью пересмотра и дополнения существующих нормативных актов для устранения недостатков и препятствий, способствуя тем самым развитию и институциональным инновациям.

С этой целью глава правительства предложил министрам, руководителям ведомств министерского уровня и связанных с правительством органов принимать непосредственное участие в законотворческом процессе и искать меры по устранению возникающих недостатков и содействию развитию.

Согласно повестке дня заседания, правительство планирует рассмотреть и обсудить законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о судебной документации; законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о предотвращении и контроле наркотиков; проект Закона о гражданской авиации Вьетнама (пересмотренный); проект Закона об электронной торговле; проект Закона о высшем образовании (замена); проект Закона о профессиональном образовании (замена); проект Закона о печати (пересмотренный); и предложение правительства по законодательной программе на 2026 год.

ВИА/ИЖВ

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