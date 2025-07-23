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Премьер-министр председательствует на ежемесячном заседании правительства по законотворчеству
По его словам, было своевременно принято множество нормативных документов для обеспечения функционирования двухуровневой системы местной администрации, и правительство продолжает отслеживать и оценивать функционирование этой системы и, в случае возникновения каких-либо трудностей или недостатков, будет предлагать соответствующие изменения и дополнения, чтобы соответствовать меняющимся условиям и требованиям.
После принятия законов правительство, министерства и соответствующие ведомства оперативно разработали и издали руководящие документы, призванные обеспечить эффективное применение законов и их незамедлительное вступление в силу.
Следуя указаниям Политбюро и Секретариата под руководством генерального секретаря партии То Лама, правительство намерено в 2025 году провести всеобъемлющий обзор всей правовой системы с целью пересмотра и дополнения существующих нормативных актов для устранения недостатков и препятствий, способствуя тем самым развитию и институциональным инновациям.
С этой целью глава правительства предложил министрам, руководителям ведомств министерского уровня и связанных с правительством органов принимать непосредственное участие в законотворческом процессе и искать меры по устранению возникающих недостатков и содействию развитию.
Согласно повестке дня заседания, правительство планирует рассмотреть и обсудить законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о судебной документации; законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о предотвращении и контроле наркотиков; проект Закона о гражданской авиации Вьетнама (пересмотренный); проект Закона об электронной торговле; проект Закона о высшем образовании (замена); проект Закона о профессиональном образовании (замена); проект Закона о печати (пересмотренный); и предложение правительства по законодательной программе на 2026 год.