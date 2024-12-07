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Премьер-министр председательствовал на 15-м заседании Государственного руководящего комитета по ключевым национальным транспортным проектам
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, возглавляющий комитет, попросил министерства, ведомства и населенные пункты обеспечить соответствие этих проектов высоким стандартам качества и прогресса, ввести их в эксплуатацию как можно скорее, поскольку в следующем году исполняется 95 лет со дня основания Коммунистической партии Вьетнама, 50 лет со дня освобождения Юга и воссоединения страны, 135 лет со дня рождения президента Хо Ши Мина и 80 лет со дня основания страны.
Это решающий год для Вьетнама, поскольку он готовится к партийным съездам всех уровней, кульминацией которых станет всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва. Этот год имеет решающее значение для достижения целей, поставленных на период 2021-2025 годов, включая завершение строительства 3 000 км скоростных автомагистралей и ликвидацию временных и ветхих домов по всей стране.
Для достижения этих целей премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал населенные пункты мобилизовать участие всей политической системы, общественно-политических и массовых организаций в ускорении расчистки территорий. По его словам, крайне важно, чтобы перемещенные жители смогли обустроиться на новом месте до наступления Лунного Нового года.
Подчеркивая важнейшую роль пересмотра нормативных актов, премьер-министр Чинь назвал это важнейшей политической задачей. Он поручил соответствующим министерствам и населенные пункты тщательно изучить и внести изменения в нормативные акты, чтобы устранить любые недостатки в законодательной базе и инвестиционных процедурах, стремясь создать бесперебойный и эффективный процесс реализации, гарантирующий, что проекты не будут тормозиться бюрократическими препятствиями.
Глава правительства также поставил конкретные задачи перед соответствующими министерствами и населенными пунктами, чтобы гарантировать бесперебойную реализацию проектов.