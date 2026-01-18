Премьер-министр председательствовал на совещании по разработке национальной стратегии по редкоземельным элементам

Утром 17 января Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании Постоянного правительства, посвящённом ряду важных вопросов. В заседании приняли участие заместители премьер-министра, руководители министерств, ведомств и органов, входящих в структуру правительства.

На заседании Постоянное правительство обсудило и высказало мнения по следующим вопросам: разработка Национальной стратегии по редкоземельным элементам; проект правительственной резолюции о механизмах устранения трудностей и препятствий для переходных проектов BT; проект постановления, детально регулирующего порядок решения проблем, связанных с транспортными проектами BT, а также ряд других вопросов.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на заседании. Фото: ВИА.

Говоря о разработке Национальной стратегии по редкоземельным элементам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость усиления государственного управления в данной сфере и развития отрасли редкоземельных элементов, что будет способствовать обеспечению стратегической самостоятельности страны.

Он обозначил ключевые задачи и решения, включая: разработку и совершенствование институциональной базы, механизмов и политики, с приоритетом глубокой переработки; финансовые инвестиции, мобилизацию государственных ресурсов, ресурсов государственно-частного партнёрства и средств инвесторов; строительство и развитие инфраструктуры; передачу и освоение передовых, соответствующих технологий; активное развитие государственно-частного партнёрства; внедрение интеллектуального управления на основе цифровой трансформации.

Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства и окружающей среды совместно с соответствующими ведомствами скоординированно работать, обобщить мнения, высказанные на заседании, и доработать проекты документов, отчёты и предложения для представления на рассмотрение и дачу заключений компетентными органами.

Что касается механизма устранения трудностей и препятствий для переходных проектов BT, Премьер-министр поручил Министерству финансов и заинтересованным органам учесть высказанные мнения, доработать и представить на утверждение правительственную резолюцию в сокращённом порядке, в соответствии с установленными процедурами.

Премьер-министр подчеркнул необходимость строгого соблюдения и корректного применения норм, требований законодательства и полномочий, обеспечения гармонии интересов и справедливого распределения рисков между государством, бизнесом и населением. На этой основе следует рассматривать и решать вопросы по проектам, по которым уже имеются выводы проверок.

В отношении проектов, по которым такие выводы отсутствуют, поручено народным комитетам провинциального уровня провести проверки и принять решения в пределах своей компетенции, руководствуясь принципом: «местные органы принимают решения, местные органы реализуют и несут ответственность». Министерства и ведомства осуществляют работу в рамках своих полномочий; в случае выхода за пределы компетенции — докладывают Правительству и Премьер-министру Правительства.