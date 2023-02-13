НОВОСТИ
Премьер-министр председательствовал на совещании по развитию региона дельты Красной реки
На совещании министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг объявил о Постановлении Правительства № 14/NQ-CP от 8 февраля 2023 года, обнародовавшем программу действий по реализации Резолюции Правительства № 30-NQ/TW.
В нем поставлены цели по превращению дельты Красной реки в регион быстрого и устойчивого развития с разумной экономической структурой, проникнутой национальной культурной самобытностью; современной промышленностью, услугами, высокотехнологичным, органическим, зеленым, замкнутым сельским хозяйством, имеющим высокую экономическую ценность.
Кроме того, регион станет центром образования и профессиональной подготовки высоких качественных человеческиз ресурсов всей страны; лидером в научно-технологическом развитии, инновациях, цифровой экономике, цифровом обществе; получит синхронную и современную социально-экономическую инфраструктуру, «умный» город, высокую связность; в основном решит проблему загрязнения окружающей среды, пробок на дорогах и наводнений.
В районе дельты Красной реки будет партийная организация и чистая, сильная, эффективная и действенная политическая система.
К 2045 г. «Дельта Красной реки станет регионом современного, цивилизованного и экологического развития; крупным экономическим и финансовым центром регионального и мирового уровня; ведущим центром страны по культуре, образованию, обучению, науке, технологиям, инновациям, здравоохранению и охране здоровья населения; получит синхронную, современную и разумную социально-экономическую инфраструктуру. Городская система будет объединена в сеть, «умной», экологичной и устойчивой. Люди будут иметь высокие доходы, благополучную и счастливую жизнь. Национальная оборона и безопасность будут гарантированы. Будут чистые и сильные партийные организации, политическая система; укрепится великий блок национального единства. Столица Ханой станет глобальным городом, наравне со столицами развитых стран региона и мира».
В плане действий определена 21 конкретная экономическая, социальная и экологическая цель, которую необходимо выполнить к 2030 году, включая ряд важных задач. Средний рост в период 2021-2030 гг. составит около 9%; ВРП на душу населения - около 274 млн донгов в год; средние темпы роста производительности труда - более 7%; доля бедных домохозяйств по многомерным стандартам будет снижаться примерно на 1,5% в год; 32 больничных койки и 11 врачей/10.000 человек; сокращены выбросы парниковых газов на 9%.
Перед открытием совещания премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие делегаты приняли участие в церемонии открытия и посетили художественную фотовыставку на тему «Дельта Красной реки: связь для развития, инновация, зеленность и устойчивость», а также стенды с типичными промышленными продуктами и материалами для продвижения инвестиций в населенных пунктах региона.