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Премьер-министр председательствовал на совещании по вопросам строительства социального жилья
Он подчеркнул важность инвестиций в социальное жилье в соответствии с решением № 388/QD-TTg об утверждении проекта "Инвестирование в строительство не менее 1 млн единиц социального жилья для малообеспеченных групп населения, промышленных рабочих на период 2021 - 2030 гг.", изданным в прошлом году.
Премьер-министр отметил, что развитие социального жилья соответствует руководящим принципам и политике партии, культурно-историческим традициям и социальной этике нашего народа, которая подчеркивает солидарность и взаимопомощь.
Он рассказал о некоторых преференциях правительства для проектов социального жилья, таких как выделение максимум 20% от общей площади земли под строительство, услуги и коммерческое жилье; освобождение от платы за землепользование и арендной платы за землю на всей территории проекта; застройщики не обязаны проходить процедуру определения цены земли; право на льготные процентные кредиты; снижение требований к месту жительства для покупателей и арендаторов социального жилья и др.
Он призвал финансовый сектор, застройщиков и государственные органы проанализировать и изучить достигнутый до сих пор прогресс, чтобы извлечь уроки и подготовить решения и рекомендации для правительства по решению проблем, которые необходимо решить.
"Все соответствующие структуры, физические лица и организации, исходя из своих функций, задач и полномочий, должны в полной мере использовать свои возможности и ответственность в этой работе, продвигая социальную этику в соответствии с культурно-историческими традициями нашего народа", - сказал он.
Для достижения поставленных целей он призвал государство, население и предприятия работать вместе, ставя себя на место других, особенно тех, кто не имеет доступа к доступному жилью.
Согласно отчету правительства, под социальное жилье запланировано 1316 земельных участков общей площадью 8 611 гектаров, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года - 3 359 гектаров. Южная провинция Донгнай заявила, что выделила под социальное жилье земельный фонд площадью 1063 га, Хошимин - 608 га, Лонган - 577 га, Хайфон - 471 га и Ханой - 412 га.
В городах и провинциях страны было реализовано 499 проектов социального жилья, предусматривающих строительство в общей сложности 411 250 единиц жилья в период с 2021 по конец 2023 года, включая 72 завершенных проекта с 38 128 единицами жилья, 129 проектов, находящихся в стадии строительства, с 114 934 единицами жилья и 298 проектов, которые были утверждены, с 258 188 единицами жилья.
Многие провинции активно ищут новые пути привлечения инвестиций в развитие социального жилья, например, провинция Бакнинь - 15 проектов, 6 000 единиц жилья, Бакжанг - 5 проектов, 12 475 единиц жилья, Хайфон - 7 проектов, 11 678 единиц жилья, Биньзыонг - 7 проектов, 6 557 единиц жилья, Донгнай - 8 проектов, 9 074 единицы жилья, Тханьхоа - 9 проектов, 4948 единиц жилья.