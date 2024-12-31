Премьер-министр председательствовал на рабочем совещании по реорганизации министерств обороны и общественной безопасности

Это мероприятие стало частью резолюции, принятой Центральным комитетом КПВ 12-го созыва в 2017 году и направленной на продолжение реформы и реорганизации политической системы, чтобы сделать ее стройной, эффективной и действенной.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является главой правительственного руководящего комитета по рассмотрению выполнения резолюции, похвалил оба министерства за серьезные и оперативные усилия по организационной реструктуризации, призвав их тесно сотрудничать с Министерством внутренних дел для быстрого сбора отзывов, доработки отчета первой фазы для представления его в соответствующие органы и продолжения работы над следующими шагами процесса реструктуризации.

Призывая к тщательному пересмотру и реструктуризации подразделений и ведомств, он подчеркнул необходимость согласования с выводами, руководящими принципами и направлениями, установленными Центральным комитетом партии, Политбюро и Центральным руководящим комитетом для рассмотрения хода выполнения резолюции.

По его словам, основное внимание должно быть сосредоточено на сокращении административных процедур и посреднических процессов, а также на усилении децентрализации и делегировании полномочий на низовом уровне. Необходимо также приложить усилия для ускорения цифровой трансформации, укрепления инфраструктуры данных, изучения и разработки искусственного интеллекта для целей двойного использования.

Для МОБ, он подчеркнул необходимость повышения эффективности государственного управления в области борьбы с преступностью, учета судимостей и безопасности дорожного движения.



