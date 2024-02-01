НОВОСТИ
Премьер-министр председательствовал на очередном январском заседании правительства
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в прошлом месяце состоялся ряд важных экономических, политических, социальных и дипломатических мероприятий, а также внеочередные сессии Центрального комитета партии и Национального собрания (НС).
Под руководством партии, благодаря поддержке НС и вовлечению всей политической системы, народа и бизнеса, январская социально-экономическая ситуация продолжает демонстрировать обнадеживающие результаты, сказал он, уточнив, что макроэкономика в основном остается стабильной, инфляция под контролем, основные балансы экономики гарантированы, сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг с самого начала года демонстрируют много позитивных признаков, а инвестиции в развитие дают положительные результаты.
Кроме того, продолжилось совершенствование планирования и цифровой трансформации; больше внимания уделялось культурным и социальным вопросам; качество жизни людей улучшилось еще больше; и ускорилась реализация трех целевых стратегических прорывов. Были также активизированы подготовительные работы, чтобы обеспечить населению Вьетнама веселый праздник Лунного Нового года (Тэт). Тем временем политическая и социальная ситуация оставалась стабильной, оборона и безопасность надежно поддерживались, а внешние связи активно развивались, отметил он.
Премьер-министр обратился к членам правительства с просьбой проанализировать ситуацию и извлечь уроки в феврале и последующие месяцы, особенно в области разработки направлений, управления и политического реагирования, чтобы разработать меры по обновлению текущих факторов роста - инвестиций, экспорта и потребления; добавить и оптимизировать новые стимулы, такие как цифровая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика и инновации; создать рабочие места для людей; устранить нарушения в производственных цепочках; и продолжить вовлечение отечественных предприятий в глобальные цепочки поставок.
Кроме того, глава правительства поручил содействовать развитию культурной и социальной сферам, обеспечивать безопасность и оборону, укреплять внешние связи и максимально использовать ресурсы, принадлежащие государственным предприятиям. В частности, ближайшей задачей является обеспечение веселого, здорового и экономного Тэта для всех, чтобы никто не остался позади.