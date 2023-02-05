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Премьер-министр председательствовал на конференции по развитию северо- центрального района и Центрального побережья Вьетнама
Резолюция 168/NQ-CP устанавливает 17 конкретных целей экономического, социального и экологического развития в северо-центральном регионе и Центральном побережье Вьетнама. В Резолюции поставлена цель, к которой в период 2021-2030 гг. следует стремиться: средние темпы роста ВРП в северо-центральном районе и Центральном побережье должны составить около 7-7,5%; к 2030 году региональный ВРП должен вырасти в 2,5-3 раза по сравнению с 2020 годом (в текущих ценах), из них на сельское, лесное и рыбное хозяйство будет приходиться около 11,5%, на промышленность-строительство около 40,7%, на услуги около 37,5%;…
В Резолюции также определены 34 конкретные задачи и проекты, возложенные на министерства, секторы и населенные пункты для реализации: совершенствование институтов, политик и развитие региональных соединений; реструктуризация экономики, содействие морскому экономическому развитию; совершенствование инфраструктуры, строительство городской системы; эффективное управление и использование природных ресурсов и защита окружающей среды. Кроме того, поставлена задача культурного и социального развития, улучшения материальной и духовной жизни людей; обеспечения национальной обороны и безопасности, повышение эффективности внешней политики; партийное строительство и политическая система.
В Резолюции также упоминается разработка проектов по реструктуризации и обновлению модели развития сельского хозяйства; развитию регионального сельского хозяйства в направлении экологии и эндемичности, обладающего высокой устойчивостью к экстремальным погодным условиям и эффективно адаптирующегося к изменению климата; соединяющегося по цепочке создания стоимости и имеющего высокую добавленную стоимость; связанного с экономическим развитием экономики в сельских районах, строительством новой деревни и развитием туризма...
На конференции местные делегаты предложили решения по развитию туризма и сервисных центров мирового уровня; формированию высокотехнологичных индустриальных парков; созданию специальных и отличительных продуктов местностей... Международные эксперты и делегаты также предложили механизмы и политику по привлечению и мобилизации внешних ресурсов для инвестирования в экономическое развитие и инфраструктуру региона.
Выступая с заключительной речью, премьер-министр высоко оценил и похвалил руководителей министерств, секторов и населенных пунктов за их содержательные, объективные, ответственные и увлеченные обсуждения, а также предложил и рекомендовал множество подходящих решений, практичных и выполнимых для развития северо-центрального района и Центрального побережья.
Премьер-министр отметил, что северо-центральный регион и Центральное побережье имеет особенно важную стратегическую роль и позицию с точки зрения экономики, политики, культуры, общества, окружающей среды, внешних связей, национальной обороны, безопасности и суверенитета над морем и островами; это важный мост в международном экономическом и культурном обмене..., особенно важный в развитии морской экономики.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к министерствам, секторам и 14 населенным пунктам региона с просьбой срочно разработать программы и планы действий для серьезного и эффективного выполнения Резолюции 26-NQ/TW Политбюро «Программа действий правительства»; а также сосредоточиться на совершенствовании институтов, регионального планирования и политики регионального соединения.