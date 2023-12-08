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Премьер-министр председательствовал на конференции по генеральному плану дельты Красной реки

7 декабря в правительственном здании премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Координационного совета дельты Красной реки, председательствовал на второй конференции совета, посвященной вопросу генерального плана дельты Красной реки
  Премьер-министр Фам Мин Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
7 декабря в правительственном здании премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Координационного совета дельты Красной реки, председательствовал на второй конференции совета, посвященной вопросу генерального плана дельты Красной реки на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года.

Дельта Красной реки является особо важной стратегической территорией с точки зрения политики, экономики, культуры, общества, окружающей среды, обороны, безопасности и дипломатии. Здесь сохраняются многие уникальные культурные и исторические ценности нации, и она является полюсом роста всей страны.

Дельта Красной реки, охватывающая 11 провинций и городов центрального подчинения: Ханой, Хайфон, Куангнинь, Виньфук, Бакнинь, Хайзыонг, Хынгйен, Тхайбинь, Ханам, Намдинь и Ниньбинь, - находится в центре внимания резолюции 30 Политбюро. Резолюция определяет видение на 2045 год, в котором дельта Красной реки рассматривается как современный, цивилизованный и экологически устойчивый район развития, крупный экономический и финансовый центр глобального и регионального значения.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что проект генерального плана не полностью раскрывает потенциал региона, на долю которого вместе с юго-восточным регионом приходится более 50% национального ВВП. Он также отметил, что в проекте недостаточно упоминается роль региона как "ворот" из АСЕАН в Китай.

Он также подчеркнул необходимость включения вопроса о возрождении рек в регионе, ресурсы которых в настоящее время истощены и находятся под угрозой из-за деятельности человека.

Должны быть решения, проекты, ресурсы, механизмы и политика для решения таких проблем, как отходы и загрязнение окружающей среды, сказал он, добавив, что подготовка кадров должна не только служить развитию региона, но и координировать трудовые ресурсы в национальном масштабе.

"Мы должны устранить ограничения, недостатки и противоречия региона, который имеет небольшую площадь, но большое население, что вызывает необходимость урбанизации", - сказал премьер-министр, подчеркнув важность развития наземного и подземного пространства.

В то же время он подтвердил точку зрения о том, что нельзя жертвовать социальным прогрессом и равенством ради экономического роста. Следовательно, необходимы решения и ресурсы для решения проблем отходов и загрязнения окружающей среды в регионе.

Выделив инновации и научные технологии как новые движущие силы регионального развития, он призвал уделять больше внимания цифровой трансформации, энергетическому переходу и развитию отраслей возобновляемой энергетики, а также сельскохозяйственной экономике и развитию ключевых отраслей.

Премьер-министр также потребовал, чтобы генеральный план включал в себя налаживание связей с другими регионами, всей страной и миром.

В заключение он попросил министерства, ведомства и населенные пункты продолжить сбор мнений экспертов, ученых и общественности о генеральном плане.

ВИА/ИЖВ

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