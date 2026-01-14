Премьер-министр председательствовал на конференции Национального руководящего комитета по международной интеграции

Конференция была организована в очном формате в доме Правительства с одновременным онлайн-подключением 34 провинций и городов. В конференции приняли участие заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон — заместитель руководителя Комитета, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, руководители министерств, ведомств и центральных органов, а также руководители провинций и городов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции по подведению итогов работы за 2025 год Национального руководящего комитета по международной интеграции. Фото: ВИА

Выступая с вступительной речью, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в последнее время Политбюро ЦК КПВ издало 9 ключевых, стратегически важных резолюций, направленных на развитие страны во всех сферах. Вслед за этим Национальное собрание приняло соответствующие резолюции и законы, а Правительство — резолюции и программы действий по их реализации, в том числе Резолюцию № 59-NQ/TW о международной интеграции в новых условиях.

Премьер-министр подчеркнул, что международная интеграция является крупным, стратегически значимым направлением как во внешнеполитическом курсе страны, так и в общей стратегии национального развития, внося важный вклад в социально-экономическое развитие, укрепление национальной обороны и безопасности, расширение внешних связей, повышение национального статуса и обеспечение интересов государства и нации.

Сквозной позицией международной интеграции является то, что она представляет собой дело всей политической системы и всего народа под руководством Партии и управлением Государства; при этом граждане и предприятия являются центром, субъектами, движущей силой и ресурсной базой международной интеграции. Общей целью является повышение качества, эффективности, согласованности, всесторонности и глубины международной интеграции; сохранение мирной и стабильной среды, содействие развитию и защите страны; максимальное использование внешних ресурсов и благоприятных условий для построения независимой, самодостаточной экономики, сохранения и развития культуры и человеческого потенциала Вьетнама; укрепление совокупной национальной мощи, повышение роли, статуса и международного авторитета страны.

По словам Премьер-министра, международная интеграция должна осуществляться более скоординированно, глубоко, всесторонне и эффективно, с переходом от подходов «просить — получать», «вступать», «участвовать» к активному вкладу, совместному строительству и формированию международных отношений; а также с готовностью играть ключевую роль в содействии диалогу и примирению по вопросам мира, безопасности и развития в мире.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции по подведению итогов работы за 2025 год Национального руководящего комитета по международной интеграции (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы на конференции члены Руководящего комитета обменялись мнениями, провели обзор и оценку реализации работы по международной интеграции за прошедший год, включая выполнение Резолюции № 59-NQ/TW, а также определили основные направления работы на предстоящий период.

В частности, было предложено сосредоточиться на тщательном обсуждении и оценке хода реализации, выявлении достижений и недостатков, анализе субъективных и объективных причин, извлечении уроков опыта; анализе и прогнозировании текущей международной обстановки; выдвижении соответствующих задач и решений, а также их эффективной организации и реализации, особенно в условиях вступления страны в новую эпоху развития.

По итогам конференции было отмечено, что своевременное и правильное руководство со стороны Партии способствовало формированию нового мышления в области международной интеграции, отвечающего требованиям и задачам в новых условиях; уровень осознания министерств, ведомств и местных органов власти в вопросах международной интеграции претерпел фундаментальные изменения, создав важную основу для реализации установок и политического курса Партии.