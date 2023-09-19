НОВОСТИ
Премьер-министр предложил Университету Сан-Франциско расширить сотрудничество в сфере образования
Премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что на основе недавно созданного всеобъемлющего стратегического партнерства расширение сотрудничества в области образования соответствует приоритетам Вьетнама, тенденциям эпохи, а также ориентирам сотрудничества обеих стран.
Сотрудничество в области образования и подготовки кадров, особенно высококачественных, является одним из основных направлений вьетнамско-американских отношений, о чем говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, продолжил он, добавив, что Вьетнам рассматривает высококачественную подготовку кадров как один из главных прорывов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также высоко оценил вклад USF в активное развитие двустороннего сотрудничества в области образования за последнее время, отметив, что в настоящее время существует около 50 программ сотрудничества между вьетнамскими и американскими учебными заведениями.
Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам всегда стремится искать и расширять возможности сотрудничества с американскими учебными заведениями, в том числе с USF, и выразил надежду на укрепление сотрудничества между университетом и Вьетнамом в более разнообразных, интенсивных, обширных, эффективных и практических форматах.
Он предложил университету предоставлять больше стипендий вьетнамским студентам, уделяя особое внимание таким новым направлениям, как инновации, цифровая трансформация, зеленый переход, циркулярная экономика и экономика совместного пользования.
Премьер-министр призвал вьетнамских студентов в США усерднее учиться, внося тем самым вклад в развитие обеих стран и их отношений.
Основанный в 1855 г. как первый университет в Сан-Франциско, USF является частным университетом с выдающейся историей в области естественных и социальных наук, гуманитарных наук, образования, юриспруденции, сестринского дела и бизнеса.
По словам президента университета Пола Дж. Фицджеральда, в университете обучается около 80 вьетнамских студентов, что является третьим по численности показателем после студентов из Китая и Индии.
Соглашаясь с мнением президента о вкладе религий в историю Вьетнама, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул их важную роль в формировании вьетнамской культуры, а также в строительстве и обороне страны.
Будучи многоэтнической и многоконфессиональной страной, вьетнамское государство всегда последовательно проводит политику уважения и обеспечения права на свободу убеждений и вероисповедания, а также права исповедовать или не исповедовать какую-либо религию; гарантируя равенство и недискриминацию на основе религии и убеждений; и защищая деятельность религиозных организаций по закону, подтвердил он.