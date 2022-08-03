Премьер-министр предложил сингапурским фирмам увеличить инвестиции во Вьетнам

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и посол Сингапура Джая Ратнам. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 2 августа призвал сингапурские фирмы и, в частности, Temasek, увеличить свои инвестиции во Вьетнаме, особенно в областях технологии, развития стратегической инфраструктуры, логистики и инновационных стартапов.

На приеме для посла Сингапура Джаи Ратнам и генерального директора Temasek Foundation Нг Бун Хонга в Ханое премьер-министр Тьинь отметил, что стратегическое партнерство Вьетнама и Сингапура сильно и динамично развивается во всех сферах, особенно в экономике, торговле и инвестициях, при этом двусторонняя торговля расширяется более чем на 23%, достигнув 8,3 млрд. долл. США в прошлом году, несмотря на COVID-19, и достигнув 4,75 млрд. долл. США в первой половине этого года.

Сингапур стал крупнейшим инвестором Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с 2959 проектами на сумму 69,86 млрд. долл. США, заняв второе место среди 139 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.

По словам премьер-министра, недавние обмены делегациями и встречи высших руководителей двух стран придали новый импульс двусторонним отношениям и способствовали продвижению сотрудничества в постпандемическом восстановлении и устойчивом развитии.

Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Сингапур и фонд Temasek Foundation за их поддержку Вьетнама во время пандемии COVID-19 и высоко оценил реализацию фондом 27 программ сотрудничества и поддержки во Вьетнаме с 2008 года с общим объемом финансирования около 10 млн. долл. США и участие около 3000 вьетнамских официальных лиц.

Вьетнам желает сотрудничать с Сингапуром и получать поддержку от страны и Temasek во время своего развития, продолжил премьер-министр Тьинь, подчеркнув, что Вьетнам хочет укрепить свое двустороннее стратегическое партнерство и извлечь уроки из опыта Сингапура в построении независимой, самодостаточной экономики в тандеме с интенсивной и обширной международной интеграцией.

Премьер-министр предложил сторонам развернуть проекты и мероприятия, приуроченные к 50-летию двусторонних дипломатических отношений и 10-летию стратегического партнерства в 2023 году.

Он добавил, что следует уделить внимание проектам, охватывающим приоритеты Вьетнама и сильные стороны Сингапура, такие как цифровая экономика, цифровое правительство, цифровое общество, цифровые граждане, «зеленая» экономика и инновации, призвав активизировать усилия по продвижению вьетнамско-сингапурских индустриальных парков.

Он попросил Temasek активизировать сотрудничество и консультирование по вопросам политики с Вьетнамом, помогая стране в реализации программ по качественному обучению персонала и администрированию.

Правительство Вьетнама приветствует и готово создать благоприятные условия для инвестиций сингапурского бизнеса в страну, подтвердил премьер-министр Вьетнама.

Сингапурские гости высоко оценили усилия вьетнамского правительства по решению экономических вопросов, несмотря на множество проблем, а также усилия и достижения Вьетнама в сдерживании пандемии.

Они разделили мнение о том, что результаты привлечения инвестиций отражают сильное доверие инвесторов к Вьетнаму.

Они согласились с предложениями премьер-министра Тьиня по развитию сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, цифровой трансформации, энергетического перехода и государственно-частного партнерства, способствуя тем самым миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Генеральный директор подчеркнул, что Вьетнам является первой страной в Юго-Восточной Азии, в которую Temasek инвестировала, и что Temasek хочет расширить свои инвестиции во Вьетнаме.

Посол передал приглашение премьер-министра Ли Сяньлуна премьер-министру Тьиню посетить Сингапур как можно скорее. Вьетнамский лидер с удовольствием принял приглашение и предложил организовать поездку по дипломатическим каналам.



