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Премьер-министр предлагает США помочь Вьетнаму в развитии сельского хозяйства
Во время приема в Ханое 19 апреля министра сельского хозяйства США Томаса Вилсака, премьер-министр Тьинь попросил поддержки США в создании экологического сельского хозяйства, современных сельских районов и цивилизованных фермеров, а также в повышении добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции, чтобы принести пользу потребителям и экономикам двух стран, тем самым способствуя всестороннему партнерству Вьетнама и США.
В своей общей внешней политике Вьетнам всегда считает США одним из своих важнейших партнеров и выступает за укрепление дружественного сотрудничества в различных областях, важной из которых является сельское хозяйство, сказал он, добавив, что Вьетнам готов продолжать углублять связи с США эффективным и существенным образом на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политического режима друг друга, отвечающие интересам своих народов и способствующие миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Премьер-министр предложил Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Министерству сельского хозяйства США продолжать укреплять сотрудничество для диверсификации продукции и цепочек поставок.
Он призвал США еще больше открыть свой рынок для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, завершить необходимые процедуры для открытия рынка для вьетнамских продуктов, таких как кокос и маракуйя; поддержать создание облучательных установок на севере Вьетнама для облегчения экспорта таких фруктов, как личи, манго, помело и драконий фрукт; ограничить использование ненужных технических барьеров и инструментов в сельскохозяйственной торговле с Вьетнамом; помочь Вьетнаму в планировании и развитии сырьевых районов и соблюдении стандартов США по безопасности и гигиене продуктов питания.
Кроме того, Вьетнам поощряет активные и диверсифицированные инвестиции американских предприятий в сельское хозяйство страны, сказал он, добавив, что Вьетнам готов открыть свой рынок и увеличить импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из США.
Вьетнамский руководитель также предложил Министерству сельского хозяйства США усилить координацию и помочь Вьетнаму в вопросах "зеленого" перехода, реагирования на изменение климата, передачи технологий, цифровой трансформации в сельском хозяйстве, борьбы с болезнями, а также исследований и производства вакцин, удобрений и кормов для животных, увеличения стипендий и подготовки кадров для сельского хозяйства.
По его словам, развитие сотрудничества между Вьетнамом и США в области сельского хозяйства позволит увеличить потребление сельскохозяйственной продукции, создать рабочие места и средства к существованию для фермеров, особенно в отдаленных районах и пострадавших от "Агента Оранж" во время прошлой войны, а также от сильных последствий изменения климата, особенно в дельте реки Меконг.
Министр Вилсак, в свою очередь, сказал, что он уже в третий раз посещает Вьетнам и каждый раз становится свидетелем мощного развития страны, а также двусторонних связей.
Он подтвердил, что США хотят укреплять связи с Вьетнамом, особенно в области торговли. Он призвал обе стороны продолжать изучать опыт друг друга в развитии сельского хозяйства, в частности, "умного" сельского хозяйства и адаптации к изменению климата.
Министр Вилсак пообещал работать с соответствующими ведомствами двух стран для развития сотрудничества в областях, предложенных вьетнамским премьер-министром, включая создание облучательных установок на севере Вьетнама, что позволит удовлетворить потребности американского и других рынков и расширить рынок для их сельскохозяйственной продукции.