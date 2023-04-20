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Премьер-министр предлагает США помочь Вьетнаму в развитии сельского хозяйства

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил США оказать помощь Вьетнаму в продвижении быстрого, устойчивого и современного развития сельского хозяйства, соответствующего условиям Вьетнама.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр сельского хозяйства США Томас Вилсак. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил США оказать помощь Вьетнаму в продвижении быстрого, устойчивого и современного развития сельского хозяйства, соответствующего условиям Вьетнама.

Во время приема в Ханое 19 апреля министра сельского хозяйства США Томаса Вилсака, премьер-министр Тьинь попросил поддержки США в создании экологического сельского хозяйства, современных сельских районов и цивилизованных фермеров, а также в повышении добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции, чтобы принести пользу потребителям и экономикам двух стран, тем самым способствуя всестороннему партнерству Вьетнама и США.

В своей общей внешней политике Вьетнам всегда считает США одним из своих важнейших партнеров и выступает за укрепление дружественного сотрудничества в различных областях, важной из которых является сельское хозяйство, сказал он, добавив, что Вьетнам готов продолжать углублять связи с США эффективным и существенным образом на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политического режима друг друга, отвечающие интересам своих народов и способствующие миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Премьер-министр предложил Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Министерству сельского хозяйства США продолжать укреплять сотрудничество для диверсификации продукции и цепочек поставок.

Он призвал США еще больше открыть свой рынок для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, завершить необходимые процедуры для открытия рынка для вьетнамских продуктов, таких как кокос и маракуйя; поддержать создание облучательных установок на севере Вьетнама для облегчения экспорта таких фруктов, как личи, манго, помело и драконий фрукт; ограничить использование ненужных технических барьеров и инструментов в сельскохозяйственной торговле с Вьетнамом; помочь Вьетнаму в планировании и развитии сырьевых районов и соблюдении стандартов США по безопасности и гигиене продуктов питания.

Кроме того, Вьетнам поощряет активные и диверсифицированные инвестиции американских предприятий в сельское хозяйство страны, сказал он, добавив, что Вьетнам готов открыть свой рынок и увеличить импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из США.

Вьетнамский руководитель также предложил Министерству сельского хозяйства США усилить координацию и помочь Вьетнаму в вопросах "зеленого" перехода, реагирования на изменение климата, передачи технологий, цифровой трансформации в сельском хозяйстве, борьбы с болезнями, а также исследований и производства вакцин, удобрений и кормов для животных, увеличения стипендий и подготовки кадров для сельского хозяйства.

По его словам, развитие сотрудничества между Вьетнамом и США в области сельского хозяйства позволит увеличить потребление сельскохозяйственной продукции, создать рабочие места и средства к существованию для фермеров, особенно в отдаленных районах и пострадавших от "Агента Оранж" во время прошлой войны, а также от сильных последствий изменения климата, особенно в дельте реки Меконг.

Министр Вилсак, в свою очередь, сказал, что он уже в третий раз посещает Вьетнам и каждый раз становится свидетелем мощного развития страны, а также двусторонних связей.

Он подтвердил, что США хотят укреплять связи с Вьетнамом, особенно в области торговли. Он призвал обе стороны продолжать изучать опыт друг друга в развитии сельского хозяйства, в частности, "умного" сельского хозяйства и адаптации к изменению климата.

Министр Вилсак пообещал работать с соответствующими ведомствами двух стран для развития сотрудничества в областях, предложенных вьетнамским премьер-министром, включая создание облучательных установок на севере Вьетнама, что позволит удовлетворить потребности американского и других рынков и расширить рынок для их сельскохозяйственной продукции.

ИЖВ/ВИА

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