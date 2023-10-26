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Премьер-министр предлагает вывести отношения Вьетнама и Таиланда на новый уровень
Фам Минь Тьинь высоко оценил тот факт, что Парнпри выбрал Вьетнам для своей первой зарубежной поездки после назначения заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Таиланда, заявив, что он уверен, что этот визит будет способствовать углублению стратегического партнерства.
Премьер-министр передал королю, премьер-министру и другим высокопоставленным лидерам Таиланда приветствия от генерального секретаря Партии Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
Со своей стороны Парнпри высоко оценил социально-экономические достижения Вьетнама и подчеркнул, что у двух стран остается достаточно возможностей для укрепления сотрудничества. Он также подтвердил, что Вьетнам является одним из ведущих важных партнеров Таиланда в регионе.
Фам Минь Тьинь предложил двум странам увеличить обмен делегациями на всех уровнях и контакты по каналам Партии, государства, правительства и законодательных органов, а также эффективно реализовать механизмы двустороннего сотрудничества, особенно совместные заседания под председательством двух премьер-министров.
В этом духе премьер-министр повторил приглашение своему таиландскому коллеге совершить официальный визит во Вьетнам в 2024 году, в ходе которого они будут сопредседателями 4-го совместного межправительственного заседания Вьетнама и Таиланда.
Он также предложил обеим сторонам продолжить заседания совместного комитета по двустороннему сотрудничеству, продолжить реализацию программы действий по реализации расширенного стратегического партнерства между Вьетнамом и Таиландом на 2022-2027 годы, способствовать развитию торговли и расширению инвестиций, эффективно реализовать «Три соединения» - инициатива, охватывающая цепочку поставок, экономику, бизнес и населенные пункты, а также сотрудничество в новых областях, таких как цифровая трансформация и зеленая энергетика.
Премьер-министр отметил, что Таиланд остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и 9-м по величине иностранным инвестором, заявив. Он заявил, что обе страны должны стремиться к скорейшему доведению двустороннего товарооборота до 25 миллиардов долларов США более сбалансированным образом, ограничить торговые барьеры и еще больше облегчить импорт и экспорт товаров.
Он призвал правительство Таиланда создать более благоприятные условия для вьетнамской общины, и высоко оценил усилия по увеличению прямых рейсов между двумя странами для содействия экономическому, культурному и туристическому сотрудничеству.
Разделившись с мнением Фам Минь Тьиня, Парнпри сказал, что тайские предприятия уверены в потенциале и инвестиционной среде во Вьетнаме и хотят расширить инвестиции в страну.
Он призвал правительство Вьетнама и дальше поддерживать тайских инвесторов в реализации проектов во вьетнамских населенных пунктах, в том числе в сфере энергетики, и пообещал, что правительство Таиланда будет поддерживать иностранный бизнес, в том числе вьетнамские фирмы, для расширения инвестиций в страну.
Таиланд будет поддерживать тесную координацию с Вьетнамом в многосторонних и региональных механизмах, включая сотрудничество в области развития субрегиона Меконга, а также устойчивое управление и использование водных ресурсов реки Меконг, сказал он, добавив, что Таиланд также продолжит работать с Вьетнамом и другими странами АСЕАН для продвижения солидарности, центральной роли и позиции АСЕАН, особенно в таких важных вопросах, как проблема Восточного моря.
В тот же день тайский чиновник был принят председателем Отдела ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгом, который подтвердил, что Вьетнам всегда желает укреплять дружбу и расширять стратегическое партнерство с Таиландом.
Обе стороны договорились укреплять политическое доверие, поддерживать сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, а также развивать торгово-инвестиционные связи, а также обмены между людьми.