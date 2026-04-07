Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг: сосредоточиться на формировании современного, созидательного и служащего народу правительства

Во второй половине дня 7 апреля на первой сессии Национального собрания (НС) XVI созыва была принята резолюция об избрании Ле Минь Хынга, члена Политбюро, секретаря ЦК КПВ, Заведующего Отделом ЦК КПВ по организационной работе, на должность Премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.



Выступая после церемонии принесения присяги, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что XIV съезд Партии чётко определил видение, цели, движущие силы и программу действий на новый этап развития. Период 2026–2031 годов открывает историческое окно возможностей, требующее от страны не только продолжения развития, но и прорывного роста, не только интеграции, но и повышения международного статуса, не только увеличения темпов роста, но и обеспечения быстрого, устойчивого и инклюзивного развития с повышением уровня жизни и благосостояния народа.



Премьер-министр Ле Минь Хынг заявил о своей приверженности абсолютной верности Родине, народу и Конституции; неизменности курса, выбранного Партией, Президентом Хо Ши Мином и народом; а также о сплочённости под руководством Центрального комитета КПВ, ядром которого является Генеральный секретарь, Президент государства То Лам.



По его словам, Правительство сосредоточит усилия на пяти ключевых направлениях: формирование современного, созидательного и служащего народу правительства; обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста; эффективное функционирование государственного аппарата в соответствии с новой моделью; построение сплочённого, координированного и взаимодействующего правительства; формирование честного, дисциплинированного, компетентного и ответственного правительства.



Говоря о формировании современного правительства, Премьер-министр отметил, что приоритет будет отдан совершенствованию институциональной системы; решительному пересмотру и синхронизации законодательства, максимальному сокращению административных процедур, устранению «узких мест» и высвобождению всех общественных ресурсов; созданию компактного, эффективного и действенного государственного аппарата на основе принципов созидательного и деятельного правительства. Каждый член Правительства должен обеспечивать единство слова и дела, управлять с использованием современных управленческих подходов, проявляя проактивность и гибкость.



Подчёркивая решимость обеспечить высокий и устойчивый экономический рост, Премьер-министр отметил, что достижение среднего темпа роста ВВП свыше 10% в период 2026–2031 годов является стратегической задачей развития. Правительство рассматривает развитие науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации как ключевой прорыв и главный драйвер модернизации производительных сил, повышения производительности и конкурентоспособности, укрепления стратегической самостоятельности; создания новых драйверов роста, развития современной инфраструктуры, ускорения «зелёной» трансформации и адаптации к изменению климата. Государственный сектор должен сохранять ведущую роль, а частный сектор — стать важнейшим двигателем экономики, обеспечивая равные возможности для всех регионов, предприятий и граждан.



Правительство рассматривает инвестиции в человека как основу устойчивого будущего. Будут направлены значительные ресурсы на реформирование системы образования, развитие высококвалифицированных кадров и привлечение талантов. Одновременно будет укрепляться система общественного здравоохранения, обеспечиваться доступ населения к качественным медицинским услугам, реализовываться эффективная социальная политика, поддержка уязвимых групп населения и принцип «никто не должен остаться позади».

Особое внимание будет уделено развитию культуры как духовной основы и внутреннего ресурса нации, укреплению её идентичности и международного статуса. Одновременно Правительство будет усиливать оборону и безопасность, развивать всенародную оборону в сочетании с системой общественной безопасности, последовательно реализовывать независимую внешнюю политику, продвигать экономическую и технологическую дипломатию.



Говоря об эффективном функционировании государственного аппарата, Премьер-министр отметил, что с 1 июля 2025 года официально начала действовать двухуровневая система местной власти. Задача Правительства — обеспечить её эффективную, результативную и практическую работу как нового драйвера развития; продолжить децентрализацию и делегирование полномочий при одновременном рациональном распределении ресурсов и повышении квалификации кадров, особенно на базовом уровне. 2026 год определён как год повышения качества кадров на местах. Правительство будет переходить от административного управления к сервисной и созидательной модели управления, ориентированной на граждан и бизнес. Уровень удовлетворённости населения и предприятий станет главным критерием оценки эффективности деятельности органов власти.



В вопросе формирования сплочённого и координированного правительства подчёркнуто, что государственная власть является единой, при наличии распределения, координации и контроля между органами, осуществляющими законодательную, исполнительную и судебную власть. Важную роль играют Отечественный фронт Вьетнама, общественно-политические организации, деловое сообщество и народ в разработке, критике, контроле и реализации политики. Правительство будет тесно взаимодействовать с органами Партии, НС, общественными организациями и местными властями.



Говоря о формировании честного и дисциплинированного правительства, Премьер-министр подчеркнул, что доверие народа является важнейшим ресурсом государства. Для быстрого развития необходимы прозрачность государственного аппарата, неподкупность кадров и строгая дисциплина. Правительство продолжит активную борьбу с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, усилит дисциплину и контроль власти, обеспечит ответственность руководителей и поддержку инициативных кадров.



Премьер-министр подтвердил приверженность завету Президента Хо Ши Мина: «Наше Правительство — это Правительство народа, имеющее единственную цель — служить интересам народа», и выразил решимость вместе с Правительством и всеми уровнями власти вывести страну на новый этап динамичного и устойчивого развития.



Он выразил надежду на дальнейшее руководство со стороны Центрального комитета КПВ, Политбюро, Секретариата и Генерального секретаря, Президента государства То Лама; на поддержку со стороны бывших руководителей Партии и государства; на эффективное взаимодействие с НС, Отечественным фронтом, общественными организациями, населением страны, вьетнамской диаспорой и международными партнёрами.



После церемонии принесения присяги Председатель НС Чан Тхань Ман от имени руководства Партии и государства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама и депутатов НС вручил Премьер-министру Ле Минь Хынгу букет цветов.