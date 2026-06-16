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Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг отбыл для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН – Россия

Данная поездка имеет особое значение, поскольку это первый визит Премьер-министра Правительства в новом качестве в Российскую Федерацию — страну, являющуюся традиционным другом Вьетнама и его всеобъемлющим стратегическим партнёром.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг вылетает из Ханоя для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН–Россия, в Казани. Фото: ВИА  
Утром 16 июня Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг и высокопоставленная делегация Вьетнама вылетели из Ханоя для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН – Россия, а также для проведения двусторонних мероприятий в Казани Российской Федерации с 16 по 18 июня 2026 года по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В состав официальной делегации, сопровождающей Премьер-министра, входят члены Политбюро: министр иностранных дел Ле Хоай Чунг и секретарь партийного комитета города Ханоя Чан Дык Тханг.

Также в состав делегации входят члены ЦК КПВ: министр, руководитель Аппарата Правительства Данг Суан Фонг, министр промышленности и торговли Ле Мань Хунг, министр финансов Нго Ван Туан, министр науки и технологий Ву Хай Куан, губернатор Государственного банка Вьетнама Фам Дык Ан, заместитель министра национальной обороны Нгуен Ван Хиен и заместитель министра общественной безопасности Нгуен Нгок Лам.

В делегацию также вошли Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой; заместитель руководителя Аппарата Правительства Дон Туан Фонг; заместитель министра иностранных дел, глава SOM АСЕАН Вьетнама Данг Хоанг Зянг; помощник Премьер-министра Правительства Чан Ань Туан; председатель Вьетнамской конфедерации торговли и промышленности (VCCI) Хо Ши Хунг.

Данная поездка имеет особое значение, поскольку это первый визит Премьер-министра Правительства в новом качестве в Российскую Федерацию — страну, являющуюся традиционным другом Вьетнама и его всеобъемлющим стратегическим партнёром.

Участие Премьер-министра Правительства Ле Минь Хынга в нынешнем Саммите АСЕАН – Россия вновь подтверждает последовательную реализацию внешнеполитического курса независимости, самостоятельности, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также диверсификации и многосторонности внешних связей в духе XIV Всевьетнамского партийного съезда.

Это также является наглядным свидетельством того значения, которое Вьетнам придаёт стратегическому партнёрству между АСЕАН и Россией, способствует дальнейшему укреплению роли Вьетнама как «связующего моста» и созданию новых импульсов для развития отношений АСЕАН – Россия, а также традиционной дружбы, стратегического доверия и эффективного сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией на протяжении многих десятилетий.

ИЖВ/ВИА

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