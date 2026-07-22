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Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг возглавляет Национальный руководящий комитет по гражданской обороне
Согласно Решению № 1328/QĐ-TTg, Руководящий комитет является межотраслевой координационной организацией, выполняющей функцию консультативной помощи Правительству и Премьер-министру Правительства в организации, руководстве и управлении деятельностью по гражданской обороне и действиям в условиях чрезвычайного положения в связи с катастрофами на всей территории страны; непосредственно руководит деятельностью Командований по гражданской обороне министерств, центральных ведомств и Командований по гражданской обороне провинциального уровня.
Задачи и полномочия Руководящего комитета
Руководящий комитет оказывает консультативную помощь Премьер-министру Правительства в разработке и реализации политики, законодательства, стратегий, проектов, программ, планов и других руководящих и управленческих документов Премьер-министра Правительства в области гражданской обороны, реагирования на чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, катастрофы и проведения поисково-спасательных работ; а также в условиях чрезвычайного положения в связи с катастрофами.
Одновременно Руководящий комитет осуществляет руководство и координацию взаимодействия между министерствами, ведомствами уровня министерств, соответствующими органами, организациями и местными органами власти при проведении мероприятий по гражданской обороне, объявлении и отмене уровней гражданской обороны; координирует силы гражданской обороны — специализированные и совмещённые — для обеспечения деятельности по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф на всей территории страны, готовности к участию в международной гуманитарной помощи и спасательных операциях при катастрофах.
Руководящий комитет также осуществляет пропаганду, распространение и обучение законодательству и знаниям; организует подготовку кадров, тренировки и учения; строительство объектов и обеспечение техническими средствами и оборудованием; международное сотрудничество; проведение промежуточных и итоговых совещаний, подведение итогов и награждение за деятельность в области гражданской обороны.
Структура и организация Руководящего комитета
Согласно Решению, Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг является председателем Руководящего комитета.
Заместителями председателя Руководящего комитета являются: постоянный заместитель Премьер-министра Правительства Фам Зя Тук (постоянный заместитель председателя); заместитель Премьер-министра Правительства, министр обороны Фан Ван Зянг; заместитель Премьер-министра Правительства Хо Куок Зунг; министр общественной безопасности; министр сельского хозяйства и окружающей среды; министр здравоохранения.
Постоянным членом является начальник Генерального штаба Народной армии Вьетнама, заместитель министра обороны.
В состав членов Руководящего комитета входят: министр, руководитель Аппарата Правительства; министр промышленности и торговли; министр строительства; министр науки и технологий; министр культуры, спорта и туризма; министр финансов; министр образования и подготовки кадров; министр юстиции; министр внутренних дел; генерал-лейтенант Данг Хонг Дык, заместитель министра общественной безопасности; заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг; заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Нгуен Хоанг Хиеп; заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Хоанг Конг Тхюи; Генеральный директор Вьетнамского телевидения; Генеральный директор «Голоса Вьетнама»; Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства.
Члены Руководящего комитета — министры и руководители отраслей — назначают один подведомственный орган или подразделение в качестве координационного звена для оказания содействия члену Руководящего комитета в выполнении возложенных задач и полномочий в соответствии с распределением председателя Руководящего комитета, а также для обеспечения работы Руководящего комитета в рамках сферы государственного управления соответствующего министерства или отрасли.
Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания и заменяет Решение № 1585/QĐ-TTg от 23 июля 2025 года Премьер-министра Правительства о реорганизации Национального руководящего комитета по гражданской обороне, Национального руководящего комитета по предупреждению и борьбе со стихийными бедствиями, Национального комитета по реагированию на чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и поисково-спасательным работам в Национальный руководящий комитет по гражданской обороне.