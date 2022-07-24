Премьер-министр почтил память павших за Родину солдат в Нге-ане

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация возложили благовония и цветы в память о Дяде Хо в храме Тьюнгшон. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

23 июля в преддверии Дня инвалидов войны и павших за Родину солдат во Вьетнаме (27 июля) премьер-министр Фам Минь Тьинь, партийные и правительственные руководители почтили память президента Хо Ши Мина и героев, павших за Родину солдат в центральной провинции Нге-ан.

Поставляя благовония и венки в храме Тьюнгшон и особому национальному мемориальному комплексу Кимлиен, официальные лица выразили глубокую признательность за значительный вклад великого президента в дело национальной революции за независимость, мир и счастье.

Они поклялись следовать идеологии, морали и образу жизни Хо Ши Мина и присоединиться к согласованным усилиям для успешного выполнения резолюции XIII съезда Партии и построения сильной и процветающей страны.

На историческом реликвии Чуонгбон в общине Мишон уезда Долыонг они почтили память 1.240 солдат, которые погибли на легендарной дороге Чыонгбон, защищая единственный маршрут от Севера на Юг Вьетнама во время войны.

С 1964 по 1968 год США сбросили 18.936 бомб и десятки тысяч ракет на уезд Долыонг, включая Чуонгбон, разрушая единственный путь на поле боя на Юге. Однако десятки тысяч вьетнамских солдат, молодых добровольцев и местных жителей не отступили от линии фронта, сражаясь за защиту пути для грузовиков, доставлявших поддержку на южное поле боя.

31 октября 1968 года 13 из 14 молодых добровольцев 317-й роты были убиты американскими бомбардировщиками в этом районе, за несколько часов до того, как США объявили о прекращении бомбардировок севера Вьетнама. С тех пор Чуонгбон стал символом храбрости вьетнамских молодых добровольцев.



