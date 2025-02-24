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Премьер-министр потребовал, чтобы Национальный университет Хошимина стал лидером в области образования и исследований

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 23 февраля обратился к национальному университету города Хошимин (VNU-HCM) с просьбой взять на себя ведущую роль в обучении и исследованиях и приложить все усилия для успешного достижения цели войти в 100 лучших высших учебных заведений Азии к 2030 году.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручает орден Труда первой степени национальному университету Хошимина. Фото: ВИA  
Присутствуя на церемонии празднования 30-й годовщины основания университета (27 января 1995-2025 гг.), премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени руководителей партии и государства вручил учебному заведению орден Труда первой степени.

Он подчеркнул, что за последние три десятилетия VNU-HCM подтвердил превосходство междисциплинарной, многопрофильной университетской модели, функционирующей в рамках автономного механизма. Это служит убедительным доказательством правильности политики партии и государства в области развития высшего образования и является символом замечательных усилий, всесторонних инноваций и непрерывного развития системы высшего образования страны со многими выдающимися и действительно похвальными достижениями.

Отметив, что Вьетнам вступает в новую эру - эру подъема нации с целью стать развивающейся страной с современной промышленностью и доходом выше среднего к 2030 году и развитой страной с высоким доходом к 2045 году, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что для достижения этих целей страна должна поддерживать непрерывный рост с двузначными темпами в ближайшие годы, уделяя особое внимание науке и технологиям, инновациям, цифровой трансформации и высококачественным человеческим ресурсам.

Поэтому система высшего образования в целом и VNU-HCM в частности играют особенно важную роль, в частности, в подготовке высококачественных кадров, воспитании талантов, развитии качеств и способностей учащихся к самостоятельному обучению, самообогащению знаний и творчеству, а также в продвижении научно-технологических исследований и их применении, способствуя тем самым качественному преобразованию экономики и закладывая прочную основу для быстрого и устойчивого развития, подчеркнул он.

Глава правительства попросил VNU-HCM сосредоточиться на создании и функционировании модели управления высшим образованием на основе цифровых платформ, обеспечении автономии и продвижении сильных сторон многопрофильной университетской системы.

Необходимо приложить больше усилий для создания во Вьетнаме ведущей экосистемы «образование-наука-технологии», ускорить отбор, обучение и развитие выдающихся талантов, студентов с высокими показателями и учащихся, участвующих в программах по развитию талантов в области фундаментальных наук, а также содействовать проведению фундаментальных научных исследований.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость уделять первостепенное внимание привлечению, оценке и развитию контингента ученых, особенно ведущих экспертов и выдающихся молодых исследователей, а также разработке и реализации программ обучения, исследований и инноваций в таких ключевых областях, как полупроводники, биология, цифровая трансформация и искусственный интеллект (ИИ), стремясь занять одно из первых мест в Азии.

За 30 лет создания и развития VNU-HCM превратился из трех университетов-членов, специализирующихся в области естественных, социальных и гуманитарных наук, а также инженерии и технологий, в систему, состоящую из восьми университетов-членов. Теперь она включает в себя дополнительные области, такие как сельское хозяйство, образование, медицинские науки и искусство, что способствует формированию комплексной многопрофильной университетской модели.

ВИА/ИЖВ

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